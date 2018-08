Gitzwarte openingsdag voor Feyenoord in Doetinchem

Feyenoord is bijzonder teleurstellend gestart aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Het team van Giovanni van Bronckhorst verloor zondag in de openingswedstrijd op bezoek bij De Graafschap, dat na twee jaar terugkeerde in de Eredivisie: 2-0. Fabian Serrarens en Stef Nijland legden de Rotterdammers over de knie. Feyenoord eindigde het duel met negen spelers, na rode kaarten voor Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius.

Na de afgang tegen AS Trencín van donderdag (4-0) was Feyenoord uit op eerherstel. Giovanni van Bronckhorst haalde, zoals verwacht kon worden, de bezem door zijn opstelling. Bart Nieuwkoop, Sven van Beek, Sam Larsson, Dylan Vente en Sofyan Amrabat waren hun basisplek kwijt; Jeremiah St. Juste, Botteghin, Boëtius, Robin van Persie en Tonny Vilhena namen hun plekken over. Toch speelde Feyenoord een zwakke eerste helft, waarin het op een 1-0 achterstand kwam door een treffer van Serrarens.

In de openingsfase waren er nog wel mogelijkheden voor Feyenoord. Een heerlijke knal van Jordy Clasie dwong doelman Hidde Jurjus om zich na zestien minuten te strekken, terwijl Vilhena ter hoogte van de strafschopstip de kans kreeg om uit te halen. Hij schoof de bal naast. Even later kwam Feyenoord aan de overzijde goed weg, toen Sven Nieuwpoort de bal van dichtbij op de lat kopte. De wedstrijd leek opengebroken en na een halfuur kwam ook het scorebord in beweging.

Na een rappe aanval van de thuisploeg waagde Leeroy Owusu een schot. Doelman Justin Bijlow keerde de inzet, maar in de rebound stond Serrarens volledig vrij om de score te openen. Feyenoord was in het restant van de eerste helft onmachtig in aanvallend opzicht. In de tweede helft creëerde Feyenoord wat meer kansen in de jacht op de gelijkmaker. Een schot van Boëtius was een prooi voor Jurjus; Vilhena schoot van dichtbij in het zijnet na een uitstekende combinatie van de Rotterdammers.

De gifbeker moest echter helemaal leeg voor Feyenoord. Halverwege de tweede helft kwam Botteghin inglijden bij Serrarens en volgens arbiter Pol van Boekel was dat een tweede gele kaart waard. Met tien man was Boëtius heel dicht bij de gelijkmaker: een kwartier voor tijd trof de buitenspeler de paal nadat hij anticipeerde op een afvallende bal. Diezelfde Boëtius was even later de tweede Feyenoorder die van het veld moest. Een overtreding op Furdjel Narsingh leverde geel op, evenals een cynisch applaus dat volgde. Debutant Luis Sinisterra van Feyenoord kreeg vlak voor tijd ook nog een goede kans op de 1-1, maar aan de overzijde maakte Nijland er in de blessuretijd 2-0 van.