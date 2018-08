Swingend Vitesse boekt overtuigende overwinning op FC Groningen

Vitesse is het seizoen in de Eredivisie op uitstekende wijze gestart. De Arnhemmers wonnen in eigen huis met 5-1 van FC Groningen, door doelpunten van Bryan Linssen, Matús Bero, Roy Beerens, Jake Clarke-Salter en Tim Matavz. Voor FC Groningen, waar Danny Buijs debuteerde als trainer, kwam Ritsu Doan in de eerste helft tot scoren.

Leonid Slutsky had één wijziging doorgevoerd ten opzichte van het met 0-1 verloren duel tegen FC Basel. Bero keerde terug in de basiself, wat ten koste ging van Thomas Bruns. De Arnhemmers hadden in de beginfase het beste van het spel. Matavz kopte na een kwartier spelen op de lat, terwijl ook Navarone Foor met het hoofd gevaarlijk was. Linssen bracht Vitesse enkele minuten later op een verdiende voorsprong. De vleugelaanvaller, die in het verleden voor FC Groningen speelde, tikte een voorzet van Vyacheslav Karavaev binnen: 1-0.

Bryan Linssen viert de openingstreffer van Vitesse.

Na de openingstreffer werd FC Groningen sterker, wat tot een kopkans voor Samir Memisevic leidde. Na 37 minuten spelen kwam de ploeg van trainer Danny Buijs op gelijke hoogte. Ritsu Doan promoveerde een voorzet van Tom van Weer tot doelpunt. Lang kon FC Groningen echter niet genieten van de gelijkmaker, want nog voor rust kwam Vitesse weer op voorsprong. Bero kopte vanuit een voorzet van Alexander Büttner de 2-1 tegen de touwen.

Vlak na rust kreeg Linssen een goede mogelijkheid om zijn tweede van de middag te maken, maar de poging van de aanvaller werd gered door Groningen-doelman Sergio Padt. Aan de andere kant kopte Tom van Weert in de handen van Eduardo. Na een uur spelen gooide Roy Beerens het duel op slot, door in twee instanties de bal voorbij Padt te krijgen. Mimoun Mahi was vervolgens dicht bij de aansluitingstreffer, maar hij trof na een fraaie schijnbeweging in het strafschopgebied de paal.

In plaats van dat FC Groningen dichterbij kwam, nam Vitesse juist afstand. Jake Clarke-Salter kopte na 65 minuten spelen een voorzet van Beerens binnen. Vijf minuten later liep Vitesse uit naar 5-1. Bero bediende Matavz met een fraaie steekbal, waarna de Sloveense spits hard raak schoot. Na de vijfde treffer nam Vitesse gas terug, waardoor de ploeg van Slutsky geen grote kansen meer kreeg. Aan de andere kant schoot Doan vlak voor tijd hoog over, waardoor de stand van 5-1 op het scorebord bleef.