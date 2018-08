Bijl gaat de boeken in: ‘Ik denk dat ik er nog lang aan herinnerd zal worden’

Met een 1-2 zege tegen ADO Den Haag kende FC Emmen zondagmiddag een succesvol Eredivisie-debuut. Glenn Bijl nam na 37 minuten op schitterende wijze de openingstreffer voor zijn rekening en was zo verantwoordelijk voor het eerste doelpunt ooit van Drenthenaren op het hoogste voetbalniveau van Nederland.

De middenvelder beproefde op slag van rust van grote afstand zijn geluk en zag de bal uiteindelijk in de verre hoek binnenvallen. "Ik denk dat ik er nog lang aan herinnerd zal worden", reageert hij na afloop voor de camera van de NOS. "Ik woon in Stadskanaal en dat is niet zo ver. Het is mooi dat iemand uit de buurt de eerste goal maakt."

Na het openingsdoelpunt van Bijl verdubbelde Anco Jansen nog in de eerste helft de voordelige marge voor Emmen. Sheraldo Becker deed na een uur voetballen wat terug namens ADO, maar de zege ontging de promovendus uiteindelijk niet meer. "De blijdschap overheerst natuurlijk. Met een puike teamprestatie en een terechte overwinning vind ik. Dit kan je in je stoutste dromen niet bevroeden. Maar ik denk wel dat het een verdiende overwinning was", aldus Emmen-trainer Dick Lukkien.

In de slotfase werd Emmen nog ver teruggedrongen op eigen helft. "Ik ben trots dat we hebben kunnen laten zien waar we voor staan. Daar waar mogelijk voetballen. Natuurlijk word je dan in gedeeltes van de wedstrijd teruggedrongen. Dan is het overleven en ik denk dat we dat in het slot van de wedstrijd goed gedaan hebben", besluit Lukkien.