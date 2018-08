‘Nieuwe De Bruyne’ dient zich aan in Milaan: ‘Op dat niveau zit ik nog niet’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Xian Emmers, een van de toekomstige steunpilaren van Internazionale.

Door Robin Bruggeman

“In het voetbal moeten alle puzzelstukjes wel op het juiste moment in elkaar vallen. Om te beginnen moet je een trainer hebben die je een kans geeft. Het is op aanvraag van Luciano Spalletti dat hij er al een paar keer bij is geweest, hopelijk blijft dat de komende maanden gebeuren. Zelf ga ik nog voor elke wedstrijd naar Milaan. De kennis die ik zelf van het wereldje heb, wil ik maximaal aan Xian doorgeven. Dat is belangrijk voor hem. Hij moet er zelf honderd procent voor gaan. Maar dat doet hij ook. Hij gaat nooit weg, hij leeft voor het voetbal”, vertelde Marc Emmers eerder dit jaar in gesprek met de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De inmiddels 52-jarige voormalige middenvelder was zelf in de jaren tachtig en negentig een verdienstelijk voetballer, die kampioen werd en de Europacup II won met KV Mechelen en met Anderlecht ook nog eens drie landstitels aan zijn palmares toevoegde. De 37-voudig international van de Rode Duivels, basisspeler op het WK van 1994 in de wedstrijden tegen Nederland en Duitsland, zit achttien jaar nadat hij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer speelde nog steeds middenin het wereldje, aangezien zoon Xian wordt gezien als een van de grootste Belgische talenten van dit moment.

De negentienjarige middenvelder maakt anno 2018 alweer drie jaar deel uit van de jeugdopleiding van de Italiaanse grootmacht Internazionale, dat hem in juli 2015 oppikte uit de befaamde academie van KRC Genk. Emmers speelde vervolgens in eerste instantie zijn wedstrijden voor Inter Onder-17 en gold in de afgelopen seizoenen als een van de grote uitblinkers bij de Primavera, het hoogste jeugdelftal in het Italiaanse voetbal. Aan de hand van de Belgisch jeugdinternational won Inter Onder-19 in 2017 nog ten koste van de leeftijdsgenoten van Fiorentina de landstitel, met een beslissende rol, en twee uitverkiezingen als man of the match, voor Emmers.

Zijn stormachtige ontwikkeling in de jeugdelftallen is ook bij de staf van het eerste elftal van i Nerazzurri niet onopgemerkt gebleven en in februari van dit jaar zat de spelmaker voor het duel met Crotone voor de eerste keer op de bank tijdens een Serie A-wedstrijd. Ondanks latere reservebeurten tegen Genoa en Atalanta bleef een officieel debuut vooralsnog echter uit voor Emmers en vader Marc weet dat dit het jaar van de waarheid gaat worden. Zijn zoon kan nog een seizoen vooruit bij Inter Onder-19, voordat hij of een definitieve doorbraak zal maken in het Giuseppe Meazza, of zijn heil toch elders moet gaan zoeken.

“Hij heeft nog wel wat tijd. Maar hij komt nu wel in een beslissende periode. In Italië bestaat er geen Onder-23, de Primavera is de hoogste jeugdcategorie. Daar kan hij nog één seizoen in meedraaien, dan stopt het als jeugdspeler. Dat jaar wordt heel belangrijk, het hangt er maar vanaf of hij dan speelkansen zal krijgen. Je kan ook even een stap terugzetten om dan weer vooruit te gaan, zoals Zinho Vanheusden probeert met zijn uitleenbeurt aan Standard Luik. Maar het moet wel op een bepaald niveau blijven. Het doel blijft om door te breken bij Inter. Daar hebben ze hem ook voor gehaald. Als een club als Inter dat doet, is het omdat ze in je geloven”, maakt de gewezen international duidelijk.

Vooralsnog lijkt het erop dat Emmers de kans gaat krijgen van Spalletti. De jongeling werd eerder deze zomer genoemd als een van de spelers die betrokken zou kunnen worden in de transfer van Radja Nainggolan, maar Nicolò Zaniolo en Davide Santon maakten uiteindelijk de gang naar AS Roma. Chievo Verona, Sampdoria en Genoa lieten daarnaast in de afgelopen maanden weten Emmers graag tijdelijk over te willen nemen, maar Spalletti hield vooralsnog de boot af. Hij hield de jonge Belg bij zijn selectie en gunde hem in de International Champions Cup een basisplaats tegen Chelsea en een invalbeurt tegen Olympique Lyon.

Inter gaat het nieuwe seizoen, dat ook een terugkeer in de Champions League met zich mee zal brengen, wel in met een sterk bezet middenveld. Nainggolan, Marcelo Brozovic en Matías Vecino lijken zekerheidjes te zijn, terwijl Spalletti ook kan kiezen voor Roberto Gagliardini, Borja Valero en de nog altijd niet vertrokken João Mário en er in Milaan ook nog altijd stiekem wordt gedroomd van de komst van Luka Modric. De trainer ziet in Emmers echter iemand die iets kan brengen waarover hij nu nog niet de beschikking heeft. Het Belgische talent is ondanks zijn jonge leeftijd rustig aan de bal, levert het leer nauwelijks in en beschikt over het overzicht en de kwaliteiten om ploeggenoten in stelling te kunnen brengen.

Emmers, die in de jeugd minuten maakte als onder meer controleur, vleugelspeler en valse spits, maar het best tot zijn recht komt op een positie waar hij het spel kan verdelen, liet in de voorbereiding al weten niet kieskeurig te zijn wat betreft zijn kansen bij het eerste elftal en te zullen spelen waar Spalletti hem denkt nodig te hebben. Met een tot medio 2022 doorlopend contract lijkt hij voorlopig ook nog niet bang te hoeven zijn voor een gedwongen vertrek uit Milaan en een van zijn grote dromen komt mogelijk dit seizoen al in vervulling: “Ik wil WK’s meemaken en in de Champions League spelen. Dat zijn dromen die je moet najagen”, vertelde hij vorig jaar aan de Voetbalkrant.

Als Emmers zijn ontwikkeling door weet te zetten lijken ook die WK’s binnen handbereik te liggen, al krijgt hij bij de Belgische nationale ploeg te maken met forse concurrentie, waaronder die van zijn idool: “Dat is Kevin De Bruyne. Mijn vader heeft Kevin nog onder zijn hoede gehad bij de jeugd van Racing Genk en hij vertelt mij altijd dat ik moet leren van zijn speelstijl. Dat ik bepaalde dingen weg heb van hem toen hij mijn leeftijd had, maar ook nog hard zal moeten werken. Want op dat niveau zit ik nog lang niet”, toonde hij zich destijds realistisch.

Naam: Xian Ghislaine Emmers

Geboortedatum: 20 juli 1999

Club: Internazionale

Positie: centrale middenvelder

Sterke punten: spelinzicht, passing, techniek