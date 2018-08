Blind: ‘Wordt geroepen dat we met twee vingers in onze neus kampioen worden’

Ajax begon zaterdagavond aan het Eredivisie-seizoen met een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo. Door de activiteiten op de transfermarkt worden de Amsterdammers door veel kenners als absolute titelfavoriet gezien. Daley Blind beaamt in gesprek met Ajax Life dat de verwachtingen extreem hooggespannen zijn.

“Er wordt in de media geroepen dat we met twee vingers in onze neus kampioen worden... We mogen best favoriet gemaakt worden, maar we worden wel heel erg gebombardeerd. Maar goed, we staan nu met beide benen op de grond. Elke wedstrijd is een finale en een wedstrijd op zich, maar we moeten het wekelijks laten zien”, stelt Blind. Voor Ajax staat komende week de return van het tweeluik met Standard Luik op het programma.

“We moeten fysiek en qua duelkracht hetzelfde of meer brengen dan de tegenstander en dan ben je al een heel eind, want voetballen kunnen we. Dan moet het plan goed zijn en gaan we winnen. Gemakzucht? Dat zal er zeker niet zijn, vorige week was daar ook geen sprake van”, vervolgt de aanwinst van Ajax. “Ik kan niet zeggen dat Ajax domineerde en wij als gevolg daarvan gemakzuchtig werden. Eerder het tegenovergestelde, denk ik. We weten nu wat Standards krachten zijn en waar we voor moeten waken.”

“Ik denk dat ik fit ben, maar ik heb natuurlijk ritme nodig. Ik heb nog niet veel gespeeld, maar dat gaat komen. Ik voel me sterker worden tijdens trainingen en wedstrijden”, aldus Blind over zijn fysieke gesteldheid. “We moeten ook niet doen alsof het seizoen al verloren is. Dit was de eerste wedstrijd en er is nog niets aan de hand. We hebben genoeg om mee aan de slag te gaan en het is goed dat er verbeterpunten zichtbaar zijn, maar dit is een grote domper en iedereen moet beseffen dat dit niet kan.”