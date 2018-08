Oud-voetballer Ronaldo met spoed opgenomen in ziekenhuis op Ibiza

Oud-voetballer Ronaldo is met spoed opgenomen in een ziekenhuis op Ibiza, zo melden internationale media. De 41-jarige Braziliaan ligt op de intensive care met een longontsteking. Ronaldo, die op vakantie is op Ibiza, zou vrijdagavond zijn afgevoerd naar ziekenhuis Can Misses.

Ronaldo heeft een huis op Ibiza en bezoekt het eiland regelmatig. Het lokale Diario de Ibiza meldt dat hij kort na zijn opname vroeg om een overplaatsing naar een privékliniek, Clinica Nuestra Señora del Rosario. De krant schrijft op basis van bronnen in het ziekenhuis dat Ronaldo op de intensive care ligt, maar dat zijn toestand wel vooruitgaat. In een officiële reactie laat de kliniek weten dat we wegens privacyoverwegingen geen details worden gegeven over de toestand van de oud-aanvaller.

Een longontsteking wordt veelal veroorzaakt door een bacteriële infectie en kan leiden tot kortademigheid, koorts en veel hoesten. Het kan dodelijk zijn, met name bij oudere mensen of mensen die al gezondheidsproblemen hadden. De voormalig speler van onder meer PSV, Barcelona, Internazionale en Real Madrid kampte de afgelopen jaren met overgewicht vanwege een schildklierprobleem.