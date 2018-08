United-legendes verdelen Engelse voetbalwereld met Football League-droom

SALFORD - De telefoon van Adam Rooney ontplofte daags nadat bekend was geworden dat hij Aberdeen ging verruilen voor Salford City. Met de keuze om de Schotse Premier League te verlaten voor het vijfde niveau van de Engelse voetbalpiramide deed de nodige wenkbrauwen fronsen. Criticasters beweren dat de dertigjarige Rooney louter voor het geld bij the Ammies aan de slag ging. Want ondanks dat de recente geschiedenis van Salford City leest als een sprookje, is de opmars niet bepaald toevallig.

Door Chris Meijer

Volgens verschillende Engelse media telde Salford City een bedrag van 330.000 euro neer om Rooney los te weken bij Aberdeen. De Ierse spits speelde sinds 2014 in het shirt van the Dandies en trof in 197 wedstrijden 87 doel. Verschillende clubs waren geïnteresseerd in Rooney, die eerder voor Oldham Athletic, Birmingham City, Swindon Town, Inverness, Bury, Chesterfield, Yeovil Town en Stoke City speelde, maar zijn keuze viel verrassend genoeg op Salford City. “Ik had nog bij een aantal andere clubs in Schotland kunnen spelen, maar dat zag ik niet echt zitten. Om die reden wilde ik een nieuwe uitdaging, een verandering. Toen Salford kwam, ging ik in gesprek met de beleidsmakers. Ik hoorde de ambities en kreeg het gevoel dat ik daar onderdeel van wilde uitmaken”, zei Rooney in gesprek met The42. “Er zijn veel mensen die zeggen dat ik puur voor het geld ben gegaan, maar dat heeft er niks mee te maken. Ik heb mijn eigen ambities en ben nooit gedreven door geld.”

“Als je de keuze maakt voor een club moet het goed zijn voor je familie, voor jezelf en op voetbalgebied. Je moet zorgen dat je de juiste keuze maakt voor je carrière. Ik hoop dat ik de club de komende tijd richting de Football League kan helpen, zodat ik met trots kan terugkijken op wat ik hier bereikt heb”, sprak de aanvalsleider. Over de ambities van Salford City mag geen misverstand bestaan: zo spoedig mogelijk naar de Football League. In de afgelopen vier jaar promoveerde de club drie keer, waardoor men vanaf komend seizoen actief is in de National League en nog één promotie verwijderd is van het Engelse profvoetbal. Dat Salford City in zijn eerste seizoen op het vijfde niveau direct wil doorstoten naar de Football League, wordt wel duidelijk als je naar de transferactiveiten kijkt. Naast Rooney werden er nog twaalf spelers binnengehaald, waarvan een aantal uit de League One en de League Two. Zowel Rooney als Danny Lloyd, die overkwam van Peterborough United, strijkt naar verluidt een slordige 4500 euro per week op. Met deze bedragen laat Salford City de concurrentie in de National League ver achter zich.

Class of 92

Dat Salford City op financieel gebied zo krachtig is, is niet bepaald toevallig. Sinds maart 2014 is de club in handen van de zogenaamde Class of 92, bestaande uit Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes en Nicky Butt. In september 2014 verkocht het vijftal oud-spelers van Manchester United vijftig procent van de aandelen aan de Singaporese miljardair Peter Lim, die ook Valencia in handen heeft. Bij hun aantreden liet Giggs doorschemeren dat Salford City binnen vijftien jaar in de Championship moest spelen en die ambities werden op het veld kracht bijgezet. Sinds het aantreden van de nieuwe eigenaren wist Salford City alleen in seizoen 2016/17 niet te promoveren, waardoor men dus inmiddels is aanbeland in de National League. Daarnaast besloot de club in 2017 spelers voortaan alleen nog maar met fulltimecontracten te binden, wat betrekkelijk uniek is voor een club die uitkomt op het zesde niveau. Waar het verhaal van de Class of 92 en Salford City in eerste instantie nog een romantische toon had, begint er nu ook steeds meer kritiek te komen op de club.

Criticasters beweren dat Salford City zijn plaats in de Football League ‘koopt’. Om de transferuitgaven in perspectief te zetten: de 330.000 euro die voor Rooney werd neergeteld, bedraagt ongeveer tien procent van de jaaromzet van competitiegenoot Wrexham. De club uit Wales zou graag willen terugkeren in de Football League, maar komt er nauwelijks aan te pas tussen de clubs die financiële steun krijgen. Salford City is namelijk niet de eerste club die gedreven door een vermogende eigenaar uit de kelder van het Engelse voetbal kruipt. In het recente verleden wisten ook clubs als Fleetwood Town, Crawley Town en Forest Green Rovers op eenzelfde manier de League Two, of zelfs de League One, te bereiken. De frustraties bij de supporters van de andere clubs in de National League, waar ook clubs als Hartlepool United, Leyton Orient, Aldershot en Barnet spelen, zit vooral in het feit dat er richting de League Two slechts twee promotieplaatsen zijn.

Salford City viert de promotie naar de National League.

Alleen de kampioen van het vijfde niveau promoveert direct, terwijl de zes ploegen die daaronder eindigen via een play-off nog één ticket voor de League Two verdelen. Het kromme is dat er een niveau hoger maar liefst vier teams kunnen promoveren. De enige manier hoe hier verandering in kan komen, is als de Football League instemt met meer promotieplaatsen naar de League Two. Het is niet aannemelijk dat dit zal gebeuren, omdat de clubs in de Football League de kans op degradatie het liefst zo klein mogelijk willen houden. Mede daardoor hinkt men wat betreft Salford City op twee gedachtes: aan de ene kant is er bewondering voor de Class of 92, die met hun expertise en een duidelijk beleid een piepkleine club richting de Football League stuwen. Voor de komst van de nieuwe eigenaren kwamen er gemiddeld 130 mensen kijken naar de wedstrijden van Salford City, terwijl de club nu gemiddeld 1400 toeschouwers trekt. The Ammies spelen hun thuiswedstrijden in het Peninsula Stadium, dat reeds aan de eisen van de Championship voldoet en plaats biedt aan vijfduizend toeschouwers. Daarnaast moet er ook een splinternieuw trainingscomplex verrijzen.

“Ze willen met Salford City net zo succesvol zijn als in hun actieve carrière. Je merkt als je bij deze club komt dat ze alles op de juiste manier en professioneel willen aanpakken. Als speler hebben ze vrijwel alles gewonnen wat er te winnen valt en ze willen nu hetzelfde bereiken als clubeigenaren. De mensen achter de schermen spelen een hele belangrijke rol in de opmars van deze club”, zei Rooney over de gebroeders Neville, Giggs, Butt en Scholes. “Ik ontmoette Gary (Neville, red.) op de eerste of tweede dag. Hij was op het trainingscomplex om gedag te zeggen en keek een deel van de training. Het is goed om te zien dat ze het niet van afstand doen, ze zijn echt betrokken. Bovendien zorgt hun aanwezigheid tijdens de training voor een goede vibe, omdat je graag een goede indruk achter wil laten.”

Plaats in de Football League stelen

Aan de andere kant zorgt de geldsmijterij waarmee Salford City zo snel mogelijk richting de League Two wil voor verontwaardiging en kritiek. Zo liet Andy Holt, voorzitter van Accrington Stanley, via Twitter zijn ongenoegen blijken. “Wie zijn plaats in de Football League gaat Gary Neville op deze manier stelen?”, vroeg de preses van de League One-club zich af. Neville reageerde direct: “Stelen? Ik hoop dat het van jou is. Vijf oud-spelers hebben met een investeerder een stadion en een succesvol team gebouwd in de stad waar we van houden. We hebben miljoenen geïnvesteerd. Jij wil kennelijk een franchise league, waar de gevestigde orde niet uitgedaagd kan worden. We hebben veel geld geïnvesteerd en schamen ons daar niet voor.” Op het YouTube-kanaal van de club voegde Neville daaraan toe: “We hebben een voetbalpiramide, waardoor je vanuit de kelder naar de top kan. Niets wat we hebben gedaan, was met het oog op de korte termijn. We hopen op deze manier prachtige dingen weten te bereiken met deze club. We weten en erkennen dat het geld scheelt als het sneller gaat. Als je op een bepaald niveau drie of vier seizoenen blijft hangen, kost dat op de lange termijn geld. Dat is duidelijk.”

Gary Neville, Paul Scholes en Nicky Butt op de tribune bij Salford City.

“Ik begrijp dat Gary de club zoveel mogelijk wil verdedigen, daar is in mijn ogen niks mis mee. Iedereen wil succesvol zijn, ongeacht op welk niveau je speelt, en ik geloof dat ze op de juiste manier werken bij deze club. Ik zou me nooit bemoeien met het beleid van een andere club”, schaarde manager Graham Alexander zich in gesprek met The Times achter Neville. De 46-jarige oefenmeester staat sinds mei aan het roer bij Salford City en werkte eerder als manager bij Fleetwood Town en Scunthorpe United, allebei actief in de Football League. “Het is duidelijk dat er gepraat over het feit dat we ons behoorlijk versterkt hebben, maar we willen gewoon verder gaan met ons werk en succesvol zijn. We hebben geen garanties. De spelers met een verleden in de Football League hebben voor deze club gekozen, omdat ze potentie zien. Ik heb zelf om dezelfde reden voor Salford City gekozen.”

Ruim tweeduizend toeschouwers waren vorige week zaterdag getuige van het debuut van Salford City in de National League. “We zijn onderweg een aantal fans verloren, omdat zij de verandering niet wilden. Het is hier veranderd, dat kan je niet ontkennen. Maar ik denk dat er geen enkele non-league club is die ‘nee’ zou zeggen als deze jongens komen met hun plan. Ze wilden gewoon iets doen voor hun lokale club”, zei Frank McCauley, sinds 1984 secretaris bij Salford City, in gesprek met The Times. Ondanks de torenhoge ambities is het seizoen voor the Ammies toch enigszins tegenvallend begonnen met één punt uit drie wedstrijden, na een 1-1 gelijkspel tegen Leyton Orient, een 2-1 nederlaag tegen Gateshead en een 2-1 nederlaag tegen Sutton. Het seizoen is echter nog lang. Salford City krijgt in ieder geval de steun van de Peterborough Today. “Waarom zou je vijf United-legendes aan het roer hebben staan als je geen gebruik maakt van hun contacten en rijkdom? Zolang ze de waardeloze analist Gary Neville maar niet voor de groep zetten, moet het team wel succesvol worden.”