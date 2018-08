Schalke 04 akkoord met PSG over transfer van 37 miljoen euro

Thilo Kehrer staat voor een transfer van Schalke 04 naar Paris Saint-Germain. Technisch directeur Christian Heidel bevestigde zondag op een persconferentie dat er een akkoord lag met PSG over de overstap van de verdediger, waarna die Knappen het nieuws ook bekendmaakten via de officiële website. Volgens BILD is er 37 miljoen euro met de transfer gemoeid.

Kehrer stond nog maar een jaar onder contract in Gelsenkirchen en kan in Parijs voor vier seizoenen tekenen. Hij is al persoonlijk akkoord met de regerend kampioen van de Ligue 1. Naar verluidt onderhandelden beide clubs al drie weken in het diepste geheim; PSG opende met een bod van achttien miljoen euro en Schalke zette in op veertig miljoen. Barcelona zou zich op het eind nog hebben gemengd in de gesprekken, maar lijkt te laat te zijn gekomen.

Zaterdagavond bereikten Schalke en PSG overeenstemming. De komst van de 21-jarige Kehrer betekent dat Jérôme Boateng deze zomer niet naar het Parc des Princes komt. PSG had belangstelling voor de verdediger van Bayern, wiens waarde werd geschat op vijftig miljoen euro. Namens Schalke legt Heidel uit dat het aanbod van PSG simpelweg niet te weigeren was. "Deze transfersom, voor een speler die nog maar een jaar onder contract stond, heeft ons doen besluiten om 'ja' te zeggen."

"We waren al een aantal weken akkoord met Thilo over de verlenging van zijn contract. Als PSG niet met een bod was gekomen, had hij zeker bijgetekend", aldus de directeur. "Dat zou hij ook hebben gedaan als we dit aanbod hadden geweigerd. Of hij gaat het nog doen, als er toch nog iets tussen komt", houdt Heidel een slag om de arm. Kehrer brak in 2016 door bij Schalke en speelde 44 competitieduels. Hij debuteerde nog niet in het Duits elftal.