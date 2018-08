Wilshere verrast met verklaring: ‘Wenger werd ontslagen door Arsenal’

Arsène Wenger vertrok deze zomer na 22 jaar bij Arsenal. Beide partijen spraken destijds van een wederzijds besluit: Wenger liet weten dat hij 'na zorgvuldig nadenken en na gesprekken met de club' besloot om pas op de plaats te maken. Jack Wilshere suggereert zondag echter dat Wenger niet vrijwillig vertrok, maar werd ontslagen door de clubleiding.

Wilshere verkaste na het afgelopen seizoen zelf naar West Ham United. Zijn vertrek was het gevolg van het 'ontslag' van Wenger en de komst van Unai Emery, vertelt de aanvallende middenvelder bij de BBC. Vorig seizoen stond Wilshere slechts twaalf keer in de basis bij Arsenal en onder Emery leek het perspectief niet veel groter. Een jaar geleden leek een transfer voor Wilshere al in de maak, maar toen bleef hij in het Emirates Stadium. "Ik was bezig aan mijn laatste contractjaar en sprak met Arsène Wenger. Hij zei dat ik geen nieuw contract aangeboden zou krijgen en dat ik mocht vertrekken. Maar dat was lastig, want ik was geblesseerd en weinig clubs willen een geblesseerde speler. Dus besloot ik bij Arsenal te blijven."

"Ik keerde terug in de ploeg en in januari kreeg ik eindelijk een nieuw contract aangeboden", blikt Wilshere terug. "Ik was klaar om mijn handtekening te zetten, maar toen werd Arsène ontslagen. Dat was vreemd. Iedereen was in shock. Aanvoerder Per Mertesacker zei wat dingen, maar niemand zag het echt aankomen." Plots was 'alles anders' en Wilshere wilde afwachten wat de nieuwe trainer Emery te zeggen had. "Hij was eerlijk tegen me. Ik kon blijven, maar zou geen deel uitmaken van het basiselftal. Daarom leek het mij het juiste moment om weg te gaan."

De 26-jarige Wilshere vertrok transfervrij naar West Ham en tekende voor drie seizoenen bij de club van manager Manuel Pellegrini. In dienst van Arsenal kwam de linkspoot tot 14 doelpunten en 30 assists in 198 wedstrijden en won hij tweemaal de FA Cup en één keer de Community Shield. De 34-voudig international van Engeland speelde sinds 2001 voor Arsenal.