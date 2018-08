Courtois maakt transfer vanwege één reden: ‘Ik zag de tranen in hun ogen’

Thibaut Courtois maakte onlangs de overstap van Chelsea naar Real Madrid en de Belgische doelman gaf aan dat zijn transfer mede tot stand is gekomen vanwege zijn drang om zijn kinderen vaker te zien. Zaakwaarnemer Christophe Henrotay geeft in gesprek met de BBC echter aan dat dit de enige reden voor Courtois was om zich aan te sluiten bij de Koninklijke.

“Er is een misverstand gaande over dat hij weg wilde vanwege bepaalde redenen. Er was maar één reden: zijn kinderen. Als zijn familie in Londen woonde, was het compleet anders. Dan was Courtois gebleven. Er is geen reden om een club als Chelsea te verlaten, hij kon daar prijzen pakken. Jammer genoeg leven zijn kinderen met de moeder in Madrid.”

“Hij had nog een contract en het hing dus af van Chelsea, maar aangezien het einde van zijn contract in zicht was (medio 2019, red.), was Chelsea geïnteresseerd in een deal met Real. Het zijn persoonlijke redenen en dat moeten we respecteren. Chelsea begreep de situatie en hebben goed gehandeld. Ze hebben het niet gedaan om de fans teleur te stellen, maar om het beste uit de situatie te halen. Ze begrepen de menselijkheid van de situatie van Courtois."

“Toen we in Madrid aankwamen, waren zijn ouders, zijn broer, zijn zus, iedereen erbij. Ik zag de tranen in hun ogen. Het deed mij deugd om iets te doen, niet alleen voor de speler, voor een cliënt, maar voor de hele familie. Geweldig.” Courtois ruilde Chelsea uiteindelijk voor circa veertig miljoen euro in voor Real en heeft tot medio 2024 getekend in de Spaanse hoofdstad.