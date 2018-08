Ramos aangepakt: ‘Dan ben ik blij dat ik over 40 jaar deze planeet verlaat’

Liverpool begint zondag aan een nieuw voetbalseizoen tegen West Ham United en Jürgen Klopp wil deze voetbaljaargang graag een trofee in zijn prijzenkast toevoegen. De manager van the Reds was vorig seizoen dicht bij een prijs, maar Real Madrid was in de Champions League-finale te sterk: 3-1. De Duitse trainer zegt nog altijd te balen van het verloop van de eindstrijd.

Mohamed Salah moest vroegtijdig naar de kant vanwege een blessure, opgelopen in een duel met Sergio Ramos. Klopp zei eerder al dat hij zijn bedenkingen heeft bij de acties van de Spaanse verdediger en is die mening nog altijd toebedeeld. “Het kan toeval zijn, maar Salah werd uit de wedstrijd gehaald tijdens een uitstekende fase in zijn carrière”, wordt Klopp geciteerd door Goal.

“Veel mensen zullen zeggen dat deze dingen gebeuren. Maar als dit de boodschap is die we onze kinderen willen meegeven, dan is alles geoorloofd en gaat alles louter over winnen. Dan ben ik blij dat ik over veertig jaar deze planeet verlaat. Of ik een goede verliezer ben? Nee”, aldus Klopp, die wijst op het feit dat Ramos zich wel vaker op een controversiële manier van zich doet spreken.

“Tijdens onze voorbereiding hebben we Ramos besproken, want het vorige jaar heeft hij de finale beïnvloed met een duik en een rode kaart (voor Juan Cuadrado van Juventus, red.). Real Madrid heeft het verdiend om de Champions League te winnen, niemand heeft iets anders beweerd. Maar moet je dat doen met de situaties met Ramos? Nee, dat hoeft niet.”