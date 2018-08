‘Met wie De Jong de wedstrijdbespreking deed? Met de verzorger, nou goed?’

Willem Janssen ontkent dat er sprake is van onrust bij FC Utrecht. De aanvoerder kende zaterdag een teleurstellende seizoensstart in de Eredivisie, want PSV was met 4-0 te sterk in Eindhoven. Na afloop ergerde Janssen zich aan vragen over de rol van trainer Jean-Paul de Jong en het vertrek van assistent-trainer Luc Nijholt, daags voor het duel met PSV.

De Jong fungeert dit seizoen als 'Engelse' manager: assistenten Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse trainingen. "Wie de wedstrijdbespreking heeft gedaan? Ja, dat vind ik een rare vraag. Hoef ik geen antwoord op te geven", zegt Janssen tegen Voetbal International. "De Jong is nog steeds de hoofdtrainer. Dat is lang en breed uitgemeten, dus dat lijkt me vrij duidelijk."

"Hij heeft dus ook de wedstrijdbespreking gedaan. Met wie? Met de verzorger, nou goed. Ja, ik weet niet wat je nu wil", voegt Janssen daaraan toe. Er is volgens hem 'nul onrust' bij Utrecht. "Dat maakt iedereen ervan, maar we werken vanaf dag één prima samen. Jullie mogen speculeren, dat maakt ons niets uit." Janssen zegt het vertrek van Nijholt te betreuren, maar legt zich neer bij diens keuze.

De Jong zelf zegt op de website van Utrecht dat zijn ploeg te weinig kansen creëerde. Hij spreekt van een verdiende zege voor PSV. "Het verhaal is dat we op drie spelhervattingen onszelf een hele moeilijke wedstrijd bezorgen. Enerzijds is dat de kwaliteit van PSV, anderzijds kunnen we ons verwijten dat we afspraken niet nakomen."