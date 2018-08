Van Hanegem kraakt Ajax: ‘Ze zijn allemaal te beroerd om ruimte te maken’

Willem van Hanegem ziet Ajax als favoriet voor de landstitel, maar schrok van het spel tegen Heracles Almelo op zaterdagavond. Het team van Erik ten Hag speelde een moeizame wedstrijd en kon een nederlaag ternauwernood afwenden: 1-1. Volgens Van Hanegem zit er veel te weinig beweging in de ploeg.

Normaal gesproken, zegt de Kromme zondagochtend bij De Tafel van Kees, moet Ajax 'dik' kampioen van de Eredivisie worden. "Maar ik zat gisteren ook te kijken. Wat denken ze allemaal bij Ajax? Willen ze allemaal alleen maar de bal hebben en dan eens wat gaan doen?" In het praatprogramma komt een fraaie steekbal van Hakim Ziyech op Donny van de Beek voorbij: kort voor rust bereidde Ziyech een grote kans voor zijn ploeggenoot voor. "Dat is een heel normale bal, maar wij vinden dat al uniek omdat het te weinig gebeurt."

"Je ziet voorin op het veld een rij van vier mensen staan bij Ajax. Niet in het midden, nee voorin. Hoe wil je dan in godsnaam doorspelen?", vraagt Van Hanegem zich af. "Je kunt er één aanspelen, maar er staan er drie aan de zijkanten niets te doen. Die kun je niet bereiken. En dan heb je maar één man op het middenveld. Het is hetzelfde dat ze in de bus gaan zitten met vier man op een rij."

"Ze zijn al uitgeschakeld", analyseert Van Hanegem. "Ze zijn allemaal te beroerd om even ruimte te maken voor elkaar, waardoor een ander erin kan komen. Alleen door even zonder bal weg te lopen." Ajax kwam zaterdag in de 84ste minuut op achterstand na een schitterende uithaal van Kristoffer Peterson, maar pakte dankzij een kopbal van Matthijs de Ligt nog een punt. Dinsdag treedt de club aan tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League.