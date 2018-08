‘Het zou schitterend zijn om in een stadion als De Kuip te debuteren’

Elías Már Ómarsson moet bij Excelsior het vertrek van Mike van Duinen opvangen. De Eredivisionist rondde de komst van de spits uit IJsland zaterdag officieel af. 's Avonds zat Ómarsson op de tribune tijdens het duel met Fortuna Sittard (1-1); volgende week hoopt de van IFK Göteborg overgekomen aanvaller te debuteren.

Dit seizoen was Ómarsson goed voor acht doelpunten in twaalf wedstrijden in de Zweedse Allsvenskan. In gesprek met Voetbal International wil hij zichzelf niet de 'nieuwe Alfred Finnbogason' noemen. "Die kennen jullie hè? Ik weet dat hij ook in Nederland is doorgebroken, maar je moet mij niet vergelijken met een andere speler. Scandinavische spelers doen het vaak goed in Nederland. Het leven verschilt niet zo veel en wij passen ons makkelijk aan."

Ómarsson had al van Excelsior gehoord, toen de club aanklopte in Zweden. Hij heeft daarna Google geraadpleegd. "In eerste instantie zocht ik naar het stadion en de supporters en ik kwam erachter dat Robin van Persie hier is begonnen. Het is een leuke club en het lijkt me een prettige omgeving om me als speler verder te ontwikkelen."

Trainer Adrie Poldervaart kan volgende week zondag in de derby tegen Feyenoord al een beroep doen op Ómarsson. Tegen Fortuna vulde Anouar Hadouir de spitspositie in. Ómarsson kijkt ernaar uit kom volgende week kennis te maken met zijn ploeggenoten en ziet uit naar zijn debuut. "Zondag Feyenoord-uit, dat weet ik ja. Het zou schitterend zijn om in een stadion als De Kuip te debuteren. Ik ga laten zien dat ik er klaar voor ben."