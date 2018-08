Smeets devalueert eigen marktwaarde na prachtgoal: ‘Zo zijn wij Limburgers’

Fortuna Sittard beleefde zaterdag zijn langverwachte terugkeer in de Eredivisie. De Limburgers pakten een punt op bezoek bij Excelsior (1-1) dankzij een fraai doelpunt van Jorrit Smeets. De middenvelder erkent na afloop lachend dat hij eigenlijk een voorzet wilde geven, maar dat de bal tot zijn verbazing in de verre hoek vloog.

Vanaf de zijkant van het strafschopgebied krulde Smeets na 52 minuten de gelijkmaker binnen. Daar bleef het bij, ondanks dat Excelsior vijf minuten later door moest met tien man na een rode kaart voor Luigi Bruins. "Ik zal er eerlijk over zijn", vertelt Smeets bij FOX Sports over zijn doelpunt. "Ik wilde de bal bij de tweede paal gooien, maar hij viel er mooi in. Het was niet bewust, maar hij was wel mooi. Dit is niet goed voor mijn marktwaarde, maar ik moet eerlijk blijven, zo zijn wij Limburgers", lacht hij.

Trainer René Eijer was niet helemaal tevreden over het resultaat. In de tweede helft zat er meer in voor Fortuna, stelt hij. "We hadden een helft nodig om aan de Eredivisie te winnen. Laten we hopen dat het bij die drie kwartier blijft en dat ze nu gewend zijn. Nervositeit? Dat hoor je mensen dan zeggen, maar ik denk niet dat dat het was", geeft Eijer aan.

Volgende week staat voor Fortuna een zwaarder affiche op het programma: PSV komt op bezoek in Sittard. Eijer is niet van plan om af te stappen van de aanvallende speelstijl van de promovendus. "We hebben geen ploeg die de bus gaat parkeren voor de goal. Door PSV worden we misschien teruggedrongen voor eigen doel, maar het is niet de opzet."