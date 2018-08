Van de Beek baalt van commotie: ‘Verhaal uit zijn verband gerukt’

Donny van de Beek stond bij het uitduel met Sturm Graz niet in de basisopstelling en ook bij de eerste confrontatie met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League moest de middenvelder plaatsnemen op de bank. Na afloop baalde Van de Beek stevig van zijn nieuwe rol bij Ajax, maar in gesprek met AT5 zegt de jongeling dat zijn woorden uit zijn verband zijn gerukt.

Afgelopen dinsdag uitte de 21-jarige Ajacied zijn frustratie, nadat hij de vraag kreeg of hij de fans van Ajax kan verzekeren dat hij zou blijven: “Dat weet ik niet. Dat ga ik niet zeggen. We zullen zien. Met deze rol neem ik geen genoegen. Natuurlijk ligt het ook aan mezelf. Ik moet gewoon altijd alles geven en mijn best blijven doen zolang ik hier ben.”

Van de Beek erkende dat hij 'natuurlijk' met zijn zaakwaarnemer over de situatie praat. “Ja, uiteraard. Met iedereen. Maar nogmaals, je kan nu wel stoere praatjes gaan hebben, maar je moet gewoon honderd procent je best doen en dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Ik sta er nu wel anders in dan in het begin, zeker.” Na afloop van het gelijkspel tegen Heracles Almelo (1-1) zaterdagavond komt Van de Beek terug op de zaak.

“Natuurlijk is het verhaal over mijn toekomst uit zijn verband gerukt. Ik zal het gewoon moeten laten zien, net als iedereen, en dat ga ik ook doen”, aldus Van de Beek, die benadrukt dat hij, net als de rest van Ajax, na twee tegenvallende resultaten terug gaat knokken: “We zullen gewoon keihard moeten werken. Natuurlijk hebben we goede spelers, maar het gaat niet vanzelf.”