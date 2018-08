Tannane terug in de Eredivisie: ‘We halen een creatieve speler in huis’

Oussama Tannane gaat aan de slag bij FC Utrecht. De Domstedelingen maken zondagochtend via de officiële kanalen bekend dat de 24-jarige aanvaller dit seizoen wordt gehuurd van het Franse Saint-Étienne. “Met Oussama halen we een creatieve speler met snelheid in huis”, laat directeur Jordy Zuidam op de clubsite van de Eredivisionist weten.

“Hij is sterk aan de bal, beschikt over een goed schot en is multifunctioneel: hij kan op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten”, vervolgt Zuidam over Tannane. “Daarnaast is hij een speler met extra kwaliteit die het vermogen heeft een wedstrijd te beslissen. Hij is bereid in zichzelf te investeren en heeft voor FC Utrecht gekozen voor het sportieve traject, dat zegt iets over zijn drive om te willen presteren.”

Tannane speelde in de jeugd voor Ajax en Zeeburgia en sloot zich later aan bij FC Utrecht. Via PSV en sc Heerenveen kwam hij bij Heracles Almelo terecht. Voor laatstgenoemde club speelde hij 52 competitieduels, waarin hij 16 doelpunten en 9 assists produceerde. In januari 2016 nam Saint-Étienne de aanvaller over en afgelopen seizoen werd hij een halfjaar gestald bij Las Palmas.

Bij Saint-Étienne, dat tweeënhalf miljoen euro betaalde voor Tannane, kon de negenvoudig Marokkaans international uiteindelijk niet slagen. Tannane kwam dit kalenderjaar pas driemaal in actie, telkens kort als invaller, waardoor een tijdelijk vertrek in de lucht hing. Tannane is na Jonas Arweiler, Simon Gustafson, Leon Guwara, Joris van Overeem, Maarten Paes, Othmane Boussaid, Emil Bergström en Nicolas Gavor de negende zomeraanwinst voor Utrecht.