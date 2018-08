Lof voor Feyenoorder: ‘Hij was toen een klein beetje een flierefluiter’

Justin Bijlow kreeg de afgelopen tijd complimenten voor zijn optredens, maar de doelman kon zich donderdag niet onttrekken van het slechte spel van Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League tegen AS Trencín, dat met 4-0 van de Rotterdammers won. Bij de tweede tegentreffer maakte Bijlow een slippertje en de vraag is hoe goed hij hiermee omgaat.

“Goed, denk ik. Ik ken hem als een nuchtere jongen die zijn fouten snel analyseert", begint Maarten Stekelenburg, die de doelman als bondscoach van Oranje Onder-17 jaar en Onder-19 als pupil had, in gesprek met de NOS. Stekelenburg geeft aan dat Bijlow destijds wist wat er van hem gevraagd werd en dat de twintigjarige sluitpost vaak de leiding pakte.

De trainer stelt vast dat Bijlow een ontwikkeling heeft doorgemaakt, aangezien hij bij de Onder-17 af en toe verzaakte. “Justin was toen een klein beetje een flierefluiter. De laatste jaren is hij echt prof geworden. Hij focust zich op zijn eigen ontwikkeling en heeft de zaken binnen en buiten het veld goed voor elkaar wat betreft voeding en levensstijl. Dat zie je nu terug."

"Hij had meerdere keren de kans om uitgeleend te worden, maar hij maakte bewust de keuze om bij de club te blijven. Het is natuurlijk een kind van de club en ik denk dat het een doelman is die zich aan een hoog niveau kan optrekken. Als hij dat blijft doen, zie ik hem wel voor langere tijd de keeper van Feyenoord 1 zijn", besluit Stekelenburg.