Honda verrast en gaat carrière combineren met trainerschap in Zuidoost-Azië

Keisuke Honda gaat aan de slag als 'general manager' van Cambodja. De Japanse aanvallende middenvelder heeft een week geleden als speler getekend bij Melbourne Victory in Australië, maar dat weerhoudt de routinier er niet van om een loopbaan als coach te beginnen. De 32-jarige Honda, die voor twee jaar heeft getekend, geeft aan dat hij beide dienstverbanden gaat combineren.

“Ik ga iedere week spelen bij Melbourne, maar ben ook enthousiast over dit project”, zegt de ex-speler van onder meer VVV-Venlo en CSKA Moskou, geciteerd door Goal. “Ik ga iedere week één of twee keer een vergadering houden en vanuit dat punt gaan we spelers selecteren.” Honda kan worden gezien als een soort 'E-manager', zo klinkt het, en gaat nauw samenwerken met de andere coach van de ploeg. Honda gaat samen met zijn collega de opstellingen bepalen; vergaderingen worden via het internet gehouden.

“Het belangrijkste is dat iedereen dit idee ziet zitten en dat iedereen van de clubs de richting van het Cambodjaanse voetbal accepteert”, aldus Honda, die aangeeft nog te moeten bekijken bij welke wedstrijden van Cambodja hij aanwezig kan zijn. “Ik heb een contract bij Melbourne, dus bij veel wedstrijden kan ik niet aanwezig zijn. Maar Melbourne weet dit en begrijpt het, dus ik hoop dat ze mij hierin steunen.”

“Ik doe dit, omdat ik het leuk vind. Alleen mijn reiskosten worden vergoed, meer krijg ik niet”, benadrukt Honda. De routinier is ambitieus aangaande de nationale ploeg van Cambodja. “Toen ik met Japan tegen Cambodja speelde, zag ik veel jonge en talentvolle spelers. Op de korte termijn kunnen we geen groot voetballand worden. We hebben tijd nodig. Ik wil dat dit een geweldig project wordt.”