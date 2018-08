Spalletti bevestigt interesse Modric: ‘Blij dat hij zich wil aansluiten bij ons’

Luka Modric wordt de laatste weken hevig in verband gebracht met een transfer naar Internazionale, maar volgens de laatste berichten heeft de middenvelder besloten Real Madrid trouw te blijven. Luciano Spalletti, trainer van de Italiaanse topclub, zegt in gesprek met Sky Italia dat de geruchtenstroom rond de Kroatische routinier niet volledig uit de lucht gegrepen is.

Volgens Italiaanse media aast Modric nog altijd op een transfer naar Inter, maar AS en Marca claimen dat de ervaren spelverdeler een nieuw, verbeterd contract aangaat met de Koninklijke. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ben blij dat iemand als Modric, die de Champions League heeft gewonnen en in de WK-finale stond, zich wil aansluiten bij ons”, stelt Spalletti.

“Het feit dat hij graag het shirt van Inter had willen dragen, vervult mijn hart met vreugde. Ik denk dat het moeilijk is om zulke spelers te halen en de club heeft goed gehandeld inzake de interesse in hem. Ik denk niet dat hij gaat komen, want Real Madrid wil nog steeds kunnen rekenen op een dergelijke, talentvolle speler. Wij zij hoe dan ook sterk, ongeacht of Modric komt. Als Modric komt, zijn wij heel erg sterk.”

De 113-voudig international ligt momenteel nog tot medio 2020 vast in de Spaanse hoofdstad, maar volgens de Madrileense sportkranten gaat de veteraan binnenkort zijn krabbel zetten onder een nieuwe verbintenis. Naar verluidt zal het salaris van Modric stijgen van 6,5 naar 10 miljoen euro per jaar, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Sergio Ramos; alleen Gareth Bale verdient meer (11,5 miljoen euro).