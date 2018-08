Tadic gaat in op rugnummer 10-kwestie bij Ajax: ‘Afspraak is afspraak’

Ajax liep in de eerste (thuis)wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen direct averij op. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam tegen Heracles Almelo verrassend niet verder dan 1-1. Na afloop benadrukte Dusan Tadic dat de spelers altijd honderd procent moeten geven. In de onderstaande video reageerde de aanvaller ook op de kwestie rondom zijn rugnummer tien: het nummer dat Hakim Ziyech droeg, maar door de clubleiding is afgepakt.