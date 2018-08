Lovende Van Bommel: ‘Ik weet niet wat er vorig jaar gebeurd is met hem’

Gastón Pereiro was zaterdagavond met een doelpunt en een assist tegen FC Utrecht (4-0) opnieuw van grote waarde voor PSV. Mark van Bommel heeft de Uruguayaan als nummer tien weer echt aan de praat gekregen. “Hij is gewoon een heel goede speler. Hij heeft gevoel voor de ruimte en de technische bagage om wat hij wil ook echt uit te voeren”, vertelde de in de Eredivisie debuterende trainer van de Eindhovenaren.

“Hij kan een steekpass geven en iemand voorbij dribbelen. Dan moet je zo'n jongen vertrouwen geven. Hij moet nog steeds verbeteren zoals andere jongens ook, maar hij doet het goed.” De Uruguayaan werd onder Phillip Cocu nog vaak verguisd. In de topduels stond hij er vrijwel altijd, maar in andere wedstrijden zakte hij soms weg. “Ik weet niet wat er afgelopen seizoen gebeurd is met hem, maar meteen toen ik hier binnen kwam had ik het gevoel dat hij voor die positie een goede speler zou zijn. Dat blijkt ook.”

“Het lijkt alsof hij heel veel vertrouwen heeft, maar hij is gewoon een goede voetballer”, benadrukte Van Bommel in gesprek met FOX Sports. Pereiro zelf erkende dat hij zich momenteel heel goed voelt. “Het vertrouwen van de trainer geeft me de rust die ik nodig heb. Ik heb het gevoel dat ik me volledig op mijn huidige positie kan concentreren en de trainer geeft me het gevoel dat ik belangrijk voor de ploeg ben. Dat doet me heel goed”, vertelde de Uruguayaan aan het Eindhovens Dagblad.

PSV had de score hoger kunnen laten uitvallen, beseft ook Pereiro. Onder meer Steven Bergwijn probeerde Luuk de Jong te laten scoren, maar de bal werd tijdig onderschept. “We hadden nog een goal meer kunnen maken, maar het is goed dat we het beste uit elkaar willen halen en elkaar ook iets gunnen. Zo'n tweede helft? Ja, dan is het heerlijk om hier te voetballen.”