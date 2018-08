Wonderschone treffer beslist duel tussen Atlético en Internazionale

Internazionale heeft Atlético Madrid zaterdag verslagen in het kader van de International Champions Cup. Lautaro Martinez maakte de enige en winnende treffer in het Wanda Metropolitano: 0-1. Diego Simeone en Luciano Spalletti lieten de teams in hun bijna sterkste startopstelling aantreden. Bij Atlético ontbrak alleen Antoine Griezmann in de basiself en bij Inter waren dat Stefan de Vrij, Ivan Perisic, Sime Vrsaljko en Radja Nainggolan.

De winnende treffer van Martinez, na een half uur spelen, mocht er absoluut zijn. Na een lange pass van Kwadwo Asamoah tekende de Argentijn met een schitterende volley in de lucht voor de 0-1. Jan Oblak, die het sowieso druk had in de eerste 45 minuten, was volslagen kansloos. Vlak voor de pauze leek Atlético via Ángel Correa op gelijke hoogte te komen, maar de video-arbiter liet zien dat de Argentijn buitenspel stond.

Atlético startte sterk aan de tweede helft, met onder meer een goede kopbal van Diego Costa. Aan de andere kant van het veld kopte Martinez het leer rakelings naast. Simeone wijzigde zijn team na dik een uur spelen op liefst zeven posities, met onder meer de entree van Santiago Arias, terwijl De Vrij bij Inter de plaats van Asamoah innam. Twee minuten voor het einde liet Samir Handanovic zich gelden. Hij voorkwam op heerlijke wijze dat Vitolo een voorzet van Gelson Martins met het hoofd verzilverde.

Atlético speelt woensdag in Tallinn tegen Real Madrid in de strijd om de Europese Super Cup. Voor Inter staat volgende week zondag de eerste Serie A-wedstrijd op het programma: een uitduel met Sassuolo.