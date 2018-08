Real Madrid wint Trofeo Santiago Bernabéu ondanks treffer Higuaín

Real Madrid heeft de Trofeo Santiago Bernabéu zaterdagavond gewonnen. Het elftal van trainer Julen Lopetegui won de jaarlijkse oefenwedstrijd ter afsluiting van de voorbereiding voor eigen publiek van AC Milan: 3-1. Karim Benzema, Gareth Bale en Borja Mayoral waren trefzeker namens Real Madrid; Gonzalo Higuaín scoorde voor de bezoekers uit Italië.

Voor beide teams betekende het de laatste test voor de start van het nieuwe seizoen. Real Madrid staat woensdagavond in Tallinn tegenover Atlético Madrid in het kader van de Europese Super Cup, terwijl Milan volgende week zondag op eigen veld Genoa treft in de eerste speelronde van de Serie A. Real Madrid trad voor eigen publiek aan in zijn beoogde basiself, al begon Luka Modric vanwege zijn deelname aan het WK met Kroatië nog op de bank. De Koninklijke schoot sterk uit de startblokken en wist al binnen twee minuten de score te openen.

Dani Carvajal werd de diepte ingestuurd door Bale, waarna de vleugelverdediger een perfecte voorzet afleverde op het hoofd van Benzema: 1-0. Het antwoord van Milan liet echter niet lang op zich wachten, want Higuaín zorgde nog geen drie minuten later aan de overzijde alweer voor de gelijkmaker. De Argentijnse spits luisterde zijn debuut voor Milan op met een treffer, door Keylor Navas vanaf een meter of achttien te verschalken. Milan kon daarna goed mee met de thuisploeg, maar moest op slag van rust toch weer in de achtervolging. Bale tekende na een hoekschop van dichtbij voor de 2-1.

Giacomo Bonaventura had Navas in de eerste helft met een fraaie vrije trap aan het werk gezet en vlak na de onderbreking moest de doelman van Real Madrid opnieuw ingrijpen na een poging van de middenvelder. Ondertussen wisselden beide teams naar hartenlust in de tweede helft. Lopetegui bracht onder anderen Marcos Llorente en Dani Ceballos binnen de lijnen, terwijl de van Juventus overgekomen Mattia Caldara als invaller officieus debuteerde voor Milan. De Italianen hielden lang uitzicht op een gelijkspel, maar een doelpunt van Mayoral in blessuretijd maakte uiteindelijk aan alle onzekerheid een eind.