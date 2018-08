Cocu komt met de schrik vrij bij eerste competitiewedstrijd

Phillip Cocu is met Fenerbahçe met een moeizame zege begonnen aan het nieuwe seizoen in de Turkse Süper Lig. De Gele Kanaries kwamen zaterdagavond op eigen veld vroeg op achterstand tegen Bursaspor, maar stelde nog in de eerste helft orde op zaken. Door doelpunten van Giuliano en Souza zegevierde men uiteindelijk met 2-1. Ferdi Kadioglu was door Cocu buiten de wedstrijdselectie gelaten.

Fenerbahçe verloor midweeks in de derde voorronde van de Champions League van Benfica (1-0) en ook tegen Bursaspor liep het aanvankelijk niet voor het team van Cocu. De bezoekers gingen sterk van start en namen na zestien minuten voetballen brutaal de leiding in het Sükrü Saracoglu Stadion. William Troost-Ekong, voormalig speler van onder meer FC Groningen en FC Dordrecht, kopte bij de tweede paal raak na een hoekschop.

De thuisploeg kende zo een valse start, maar een benutte strafschop van Giuliano betekende zes minuten na de openingstreffer van Troost-Ekong alweer de gelijkmaker. Daarna pakte Fenerbahçe direct door: Mehmet Topal legde de bal na precies een half uur voetballen met het hoofd klaar voor Souza, die vervolgens van dichtbij de 2-1 op het scorebord kon brengen.

Vlak na rust ontsnapte Fenerbahçe. Arbiter Halil Umut Meler wees naar de stip na een overtreding op Allano Lima, maar die beslissing werd na raadpleging van de videoscheidsrechter uiteindelijk teruggedraaid, doordat een speler van Bursaspor in aanloop naar het moment buitenspel stond. Fenerbahçe had het daarna niet gemakkelijk, maar wist de zege uiteindelijk toch uit het vuur te slepen.