Fortuna Sittard kan prestatie uit 1988 tegen Ajax niet nabootsen

De eerste ontmoeting tussen Excelsior en Fortuna Sittard op Eredivisie-niveau sinds 1 maart 1987 is zaterdagavond in een gelijkspel geëindigd: 1-1. Jurgen Mattheij en Jorrit Smeets verzorgden de doelpunten in Kralingen. Alhoewel Excelsior ruim een half uur met tien man op het veld stond, wist Fortuna net als in de laatste elf seizoenen op het hoogste niveau de eerste wedstrijd van het seizoen niet te winnen. De laatste Eredivisie-zege in een openingsduel dateert van 1988 (2-1 tegen Ajax).

In een vermakelijke eerste helft groef Fortuna zich aanvankelijk niet in en noteerde Lars Hutten de eerste kans. Excelsior beet echter goed van zich af en dwong de promovendus uiteindelijk om vrijwel alleen maar te verdedigen. De Limburgers kwamen in de twaalfde minuut goed weg toen een vrije trap van Anouar Hadouir de lat boven Alexei Koselev teisterde. Na nog geen half uur spelen moest Sonny Stevens de strijd staken. De doelman werd geraakt aan zijn hoofd, waarna Alessandro Damen het veld betrad.

Luttele minuten later viel de verwachte openingstreffer. Excelsior speelde een corner goed uit, waarna Mattheij de bal langs Koselev knikte: 1-0. Het doelpunt gaf de thuisploeg vleugels, terwijl Fortuna juist naar de pauze snakte. Het team van Adrie Poldervaart kon de voorsprong echter niet voor rust verdubbelen. Na de pauze oogde Fortuna een stuk gevaarlijker en dat resulteerde in de gelijkmaker. Smeets krulde de bal wonderschoon in de verste hoek, na 53 minuten spelen: 1-1.

Drie minuten later kantelde de wedstrijd helemaal voor Excelsior. Luigi Bruins werd na een ingreep van de video-arbitrage van het veld gestuurd. Hij speelde de bal te ver voor zich uit en ging vervolgens hard door op Alessandro Ciranni. Scheidsrechter Siemen Mulder trok een rode kaart na het zien van de beelden. Met een man meer kreeg Fortuna een uitgelezen kans om de rentree in de Eredivisie op te leuken met een overwinning, maar het team van René Eijer slaagde er in het restant van de wedstrijd niet in om door de defensie van Excelsior te komen en moest zodoende genoegen nemen met een gelijkspel.