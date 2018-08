PSV walst met fraaie doelpunten over FC Utrecht heen

PSV heeft zaterdag direct geprofiteerd van het puntverlies van Ajax in de eerste speelronde van de Eredivisie. De regerend landskampioen was zaterdagavond heer en meester in de wedstrijd tegen FC Utrecht en zegevierde met 4-0. De doelpunten kwamen van Gastón Pereiro, Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Denzel Dumfries. Met name de eerste drie treffers waren fraai.

Trainer Mark van Bommel voerde één wijziging door ten opzichte van de verloren Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord: Lozano, achter wiens naam een klein vraagteken stond, verdrong Donyell Malen uit de basis. PSV kreeg de kans om al in de eerste speelronde afstand te nemen van Ajax en op papier was Utrecht daarvoor de perfecte opponent. De Eindhovenaren wonnen voor zaterdag al 22 thuiswedstrijden op rij van Utrecht. Toch ging het stroef in het eerste kwartier en opende PSV met een laag tempo.

In de zeventiende minuut bood een standaardsituatie uitkomst voor de gastheer. Nadat Willem Janssen zich licht vergreep aan Luuk de Jong, mocht Pereiro aanleggen vanaf circa twintig meter. De Uruguayaan krulde de bal prachtig binnen via de onderkant van de lat: 1-0. Pereiro was betrokken bij acht goals in zijn laatste zeven competitieduels, met zes doelpunten en twee assists. Bovendien kwamen drie van de vier schoten van PSV voor rust van hem.

Het doelpunt gaf PSV vertrouwen en de thuisploeg domineerde in het restant van het eerste bedrijf. Utrecht kwam niet vaak van de eigen helft af, maar veel grote kansen wist PSV voor rust niet meer te creëren. In de tweede helft speelde de gastheer nog een stuk frivoler. Onder aanvoering van een uitblinkende Bergwijn walste het team van Van Bommel over Utrecht heen. De buitenspeler maakte er na 57 minuten 2-0 van: Utrecht kreeg een corner niet goed weg en Bergwijn joeg de bal laag in de hoek. Doelman David Jensen stond als aan de grond genageld.

De 3-0 kwam van Lozano, die genadeloos raak schoot met een streep, nadat Jensen redding bracht op een schot van De Jong in een één-op-één-situatie. Bergwijn slalomde vervolgens door de defensie van Utrecht en wilde de bal breed leggen op De Jong, maar omdat Sean Klaiber ertussen zat bleef de 4-0 uit. Lang hoefde het publiek daar echter niet op te wachten. Dumfries kopte tien minuten voor tijd raak na een corner en maakte zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst. In de slotfase maakte Maximiliano Romero zijn debuut in de Eredivisie.