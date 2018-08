Geblesseerde Sturaro verandert op advies van Ronaldo van club

Juventus en Sporting Portugal zijn akkoord over de verhuur van Stefano Sturaro aan de club uit de Liga NOS. De middenvelder is voorlopig echter niet inzetbaar voor Sporting, want tijdens de medische keuring kwam een blessure van Sturaro aan het licht die hem nog twee maanden aan de kant zal houden. Gedurende zijn herstel blijft de Italiaan in Turijn.

Sturaro werd de afgelopen weken gelinkt aan clubs als West Ham United, Newcastle United en Leicester City, maar Watford leek het meest serieus. Een transfer naar Vicarage Road ketste echter af en de redenen daarvoor waren onduidelijk. Het lijkt er nu op dat de blessure van Sturaro de Premier League-club ertoe deed besluiten om niet met hem in zee te gaan. Om wat voor blessure het gaat, maakt Sporting niet bekend.

Voor de Portugezen vormde de kwetsuur geen onoverkomelijk probleem. "Sporting en Juventus zijn het erover eens dat Sturaro in de laatste fase van zijn herstel in Turijn moet blijven, op kosten van Juventus. Daarna gaat hij naar Lissabon om te integreren", melden os Leões De zevenvoudig international van Italië, wiens contract bij Juventus nog drie jaar doorloopt, kwam sinds 2014 tot 64 competitieduels voor de grootmacht.

Eerder deze week meldde Goal dat Cristiano Ronaldo, zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes en voormalig Sporting Portugal-ster Paulo Futre een belangrijke rol speelden in de overstap van Sturaro. Allemaal zouden ze hem ervan hebben overtuigd om naar de oude club van Ronaldo te gaan. "De woorden van Ronaldo waren zeker beslissend", zei zaakwaarnemer Carlo Volpi al tegen Tutto Juve. Volgens hem is er geen optie tot koop bedongen in het huurcontract.