Sarri kent sterke start: ‘We werken hard voor hem, hij weet wat hij wil’

Chelsea kende zaterdagmiddag een voortvarende seizoensouverture in de Premier League. The Blues wonnen dankzij doelpunten van N'Golo Kanté, Jorginho en Pedro met duidelijke cijfers op bezoek bij Huddersfield Town (0-3). Maurizio Sarri kan zo terugkijken op een geslaagd Premier League-debuut als manager van Chelsea.

De deze zomer van Napoli overgekomen Italiaan is te spreken over de prestatie van zijn elftal. "De wedstrijd was moeilijker dan het resultaat doet vermoeden", vertelt hij na afloop in gesprek met de BBC. "Als je naar het resultaat kijkt, denk je dat het een eenvoudige wedstrijd was. Met name in de eerste helft was het echter zeer lastig tegen een fysiek sterke tegenstander. Wij zijn geen fysieke ploeg, waardoor we het in de eerste twintig minuten lastig hadden. Maar ik denk dat we het uiteindelijk prima gedaan hebben."

"Op dit moment zitten we nog niet op de top van ons kunnen, maar we waren in staat de eerste twintig minuten te overleven", vervolgt Sarri. De oefenmeester moest het tegen Huddersfield Town nog stellen zonder onder anderen zomeraanwinst Mateo Kovacic, terwijl WK-ganger Eden Hazard slechts invaller was. "De situatie is tot nu toe erg lastig geweest. Afgelopen maandag keerden vier spelers terug van het WK en een dag later kon ik weer twee jongens verwelkomen. Ik denk dat het twee tot drie maanden zal duren totdat we pieken."

César Azpilicueta benadrukt dat Sarri het vertrouwen van de spelersgroep geniet. "De spelers werken hard voor hem", zegt de verdediger over de coach. "Hij weet wat hij wil. We hebben een prima start achter de rug en hopen deze lijn volgende week tegen Arsenal door te trekken. Onze aanwinsten doen het goed, ze hebben zich snel aangepast aan de ploeg. Ik denk dat we over een zeer sterke selectie beschikken."