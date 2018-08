Post en VAR bezorgen VVV eerste zege in ruim een half jaar tijd

VVV-Venlo heeft zaterdagavond de eerste Eredivisie-zege sinds 4 februari geboekt, na een reeks van vijf remises en acht nederlagen. Het team van Maurice Steijn was ruim zes maanden na de 1-0 zege op Feyenoord met minimaal verschil te sterk voor Willem II, dankzij een heerlijke treffer van Danny Post: 0-1. De Tilburgers zetten vooralsnog hun traditie van de voorbije jaren voort: Willem II won in de afgelopen zes jaar op het hoogste niveau nooit een Eredivisie-duel voor speelronde drie.

De eerste kans van de wedstrijd was na een paar minuten spelen voor Willem II. Lars Unnerstall wist een schot van Elmo Lieftink vanaf de rand van het strafschopgebied met een fraai zweefduik te keren. De thuisploeg drukte door, daar Unnerstall ook in actie moest komen op een inzet van James McGarry. VVV kwam in eerste instantie niet verder dan een mislukte kopbal van Christian Kum, maar sloeg in de twintigste minuut toch toe.

Post liet Timon Wellenreuther volslagen kansloos met een fraaie inzet in de bovenhoek: 0-1. Zeven minuten later had de doelpuntenmaker opnieuw kunnen scoren, na een combinatie met Ralf Seuntjens, maar zijn inzet ging nipt naast. Het eerste bedrijf werd afgesloten met een vrije trap van Lieftink die recht in de handen van Unnerstall eindigde.

In de tweede helft maakte Willem II duidelijk jacht op de gelijkmaker, maar het zat de Tilburgers niet mee. Een voorzet van Jordy Croux ging voorlangs, Fran Sol liet voorbereidend werk van Diego Palacios onbenut en Kum kwam met de schrik vrij. De verdediger van VVV raakte de bal verkeerd en trof zijn eigen lat. Twintig minuten voor tijd leek Willem II alsnog te scoren, maar het feest in Tilburg ging niet door.

Unnerstall ging onder een voorzet door en Sol strafte deze fout ogenschijnlijk af met een rake kopbal. Na het bestuderen van de videobeelden werd duidelijk dat de spits met zijn hand had gescoord. Het was niet de laatste domper voor Willem II: een inzet van Daniel Crowley eindigde op de paal. Het piepte en kraakte bij VVV, maar ook in de vijf minuten extra tijd slaagden de Venlonaren erin om geen tegendoelpunt te incasseren.