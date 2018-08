Standard jaagt Ajax geen schrik aan met matig optreden op Sclessin

De seizoensstart van Standard Luik laat nog veel te wensen over. De ploeg Michel Preud'homme won de openingswedstrijd met 3-2 van AA Gent, maar kwam vorige week niet voorbij Waasland-Beveren (0-0) en bleef ook zaterdag tegen Cercle Brugge steken op een doelpuntloze remise. De ploeg uit Luik maakte geen grootste indruk, drie dagen voor de returnwedstrijd tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League.

Preud'homme kondigde met het oog op de tweede confrontatie tegen Ajax heel wat wissels aan en dat was ook te zien in zijn elftal. De oefenmeester voerde vijf wijzigingen door ten opzichte van het duel met Ajax; onder meer sterspeler Mehdi Carcela kreeg rust. Met het relatief nieuwe elftal oogde Standard nog onwennig. De Rouches opereerden slordig in het eerste bedrijf en zagen dat Cercle er af en toe gevaarlijk uitkwam.

Grote kansen waren er voor rust aan beide kanten niet. Standard had behoefte aan creativiteit en dat leek Preud'homme te beseffen. Na een klein uur maakte Carcela zijn entree, in de hoop dat hij de wedstrijd open kon breken. Cercle liet zich echter niet onbetuigd en dwong doelman Guillermo Ochoa van Standard tot enkele ingrepen. Aan de overzijde werd een kopbal van Paul-José Mpoku van de lijn gehaald na voorbereidend werk van Carcela. Heel Sclessin eiste kort voor tijd een penalty na een vermeende handsbal van Lloyd Palun, maar die kwam er niet.

Standard heeft dit seizoen vijf punten verzameld. Twee clubs in België zijn nog foutloos in het seizoen 2018/19: Club Brugge staat bovenaan met negen punten uit drie duels, terwijl Anderlecht er zes pakte in twee wedstrijden. Zaterdag gaat Paarswit op bezoek bij Charleroi. Standard richt het vizier nu op het weerzien met Ajax; dinsdag werd het 2-2 in Luik.