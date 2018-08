‘Ik heb met Cillessen gesproken, maar ik ga daar hier niet over uitweiden’

Het is nog onduidelijk wie zondagavond in Tanger het doel van Barcelona verdedigt, in het kader van de Supercopa. Ernesto Valverde wilde daags voor de krachtmeting met Sevilla niet kwijt of de keuze op Jasper Cillessen of Marc-André ter Stegen is gevallen. De oefenmeester erkende wel dat hij met de Oranje-international over zijn toekomst heeft gesproken.

“Ja, ik heb met Cillessen gepraat, maar ik ga daar op een persconferentie niet over uitweiden”, benadrukte Valverde. “Het moge duidelijk zijn dat we op Jasper rekenen.” Valverde kreeg de vraag of de Nederlander komend seizoen meer in actie zal komen, maar daar ging hij niet specifiek op in. “Jasper is een voetballer waar we zeer veel waardering voor hebben, op alle gebieden. We willen dat hij blijft.”

“We willen twee keepers van een hoog niveau en we willen dat deze situatie niet veranderd”, benadrukte Valverde. Cillessen was in de afgelopen twee edities van de Copa del Rey de eerste doelman van Barcelona en kwam in LaLiga en Champions League slechts incidenteel in actie.

Spaanse media verzekeren dat Cillessen enkele aanbiedingen op zak heeft, maar dat Barcelona geen medewerking verleent. De Catalanen zijn naar verluidt enerzijds niet tevreden over de biedingen op de ex-doelman van Ajax en NEC en willen anderzijds minimaal een gelijkwaardige vervanger strikken.