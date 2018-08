Luis Enrique kan ‘speciaal geval’ Piqué niet op andere gedachten brengen

Gerard Piqué komt niet terug op zijn besluit om te stoppen als international van Spanje. In 2016 kondigde de verdediger al aan dat hij zou stoppen na het WK 2018, maar sindsdien zei Piqué daar niets meer over. De nieuwe bondscoach Luis Enrique hoopte dat hij zich zou bedenken, maar zaterdag bevestigt de 102-voudig international dat zijn interlandcarrière erop zit.

"Ik heb Luis Enrique gesproken en hem verteld dat mijn beslissing vast stond en dat ik er goed over heb nagedacht. Ik heb een prachtige tijd gehad bij de nationale ploeg, maar nu wil ik me richten op Barcelona", vertelt Piqué in de Spaanse pers. Piqué zei twee jaar geleden dat hij moe werd van de kritiek van pers en publiek op zijn steun voor Catalonië.

De 31-jarige verdediger debuteerde in 2009 als international en won met Spanje het WK 2010 en het EK 2012. Luis Enrique zei vorige maand bij zijn aanstelling dat hij hoopte te kunnen rekenen op Piqué. "Hij is een speciaal geval. Ik wil graag op alle spelers kunnen rekenen en daar hoort Piqué natuurlijk bij. Hij heeft al bewezen hoe goed hij is. Toch moet je de wensen van de spelers respecteren", zei de opvolger van Fernando Hierro toen.

Het zomerse WK verliep voor Spanje teleurstellend. Onder leiding van Hierro, die daags voor het toernooi werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui, werd alleen Iran verslagen in de groepsfase. Gastheer Rusland was in de achtste finale te sterk. Na het toernooi kondigde Andrés Iniesta al het einde van zijn interlandloopbaan aan.