Jorginho laat zich gelden; Jahanbakhsh debuteert met verlies

Chelsea is zaterdag uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Het team van Maurizio Sarri, dat een week geleden nog verloor van Manchester City in de strijd om de Community Shield, won met 0-3 van Huddersfield Town. Tegelijkertijd ging promovendus Fulham onderuit tegen Crystal Palace, won Watford van Brighton & Hove Albion bij het debuut van Alireza Jahanbakhsh en werd Cardiff City geklopt door Bournemouth.

Huddersfield Town - Chelsea 0-3

Maurizio Sarri maakte zijn debuut in de Premier League en ruimde een basisplek in voor aanwinsten Kepa Arrizabalaga en Jorginho, terwijl Terence Kongolo bij Huddersfield vanaf de aftrap begon. Rajiv van La Parra zat op de bank. Al na enkele minuten had Chelsea de score moeten openen, toen Álvaro Morata zijn bewakers het bos in stuurde en vrij voor het doel stond. Hij schoof de bal echter ruim naast. Na 33 minuten was het alsnog raak: Willian ging vanaf de linkerflank buitenom en leverde een voorzet aan N'Golo Kanté, die de bal via de grond in het doel werkte.

Die voorsprong zou Chelsea voor rust nog uitbouwen, maar de bezoekers haalden tussendoor wel opgelucht adem na een enorme kans voor Steve Mounie. Na een corner werd de bal doorgekopt door voormalig PSV'er Mathias Jörgensen en knikte Mounie van dichtbij hard tegen de paal. Vlak voor rust leidde een overtreding van Christopher Schindler op Marcos Alonso tot een penalty, die werd opgeëist door Jorginho. De Premier League-debutant bleef koelbloedig en zocht de rechterhoek op. Bij geen enkele club scoorde vaker een Premier League-debutant dan bij Chelsea (negentien keer).

In de tweede helft bleef Chelsea de bovenliggende partij zonder veel te doen met het balbezit, tot frustratie van Sarri. Alonso trof de lat met een acrobatische omhaal, vlak nadat doelman Ben Hamer een redding had op een neerwaartse kopbal van Antonio Rüdiger. Huddersfield kwam er nauwelijks aan te pas. De beslissing viel elf minuten voor tijd: Eden Hazard ontdeed zich van Aaron Mooy en vond Pedro, wiens lobje Hamer te machtig was.

Fulham - Crystal Palace 0-2

Aanwinst Timothy Fosu-Mensah startte op de bank bij Fulham; voor Jaïro Riedewald gold hetzelfde bij Crystal Palace. Patrick van Aanholt had wel een basisplek en speelde een belangrijke rol bij de 0-1. De linksback lanceerde Jeffrey Schlupp met een scherpe pass in het strafschopgebied, waarna de Ghanees knap afrondde uit een lastige hoek. Het doelpunt was tegen de verhoudingen in: Fulham deed te weinig met een duidelijk overwicht aan balbezit en kansen voor rust. Ook in de tweede helft was Fulham niet in staat om de stand recht te trekken. Sterker nog: Wilfried Zaha maakte er 0-2 van nadat hij de keeper omspeelde.

Watford - Brighton & Hove Albion 2-0

Twee Nederlanders verschenen op Vicarage Road aan de aftrap: Daryl Janmaat kon bij de thuisploeg rekenen op een basisplaats, terwijl Davy Pröpper namens de bezoekers startte. Zij waren na 35 minuten voetballen getuigen van een schitterend doelpunt. José Holebas bracht de bal na een korte corner in het strafschopgebied van Brighton, waar Roberto Pereyra vervolgens op fraaie wijze raak volleerde. De Argentijnse middenvelder was sowieso goud waard voor Watford, want negen minuten na rust nam hij ook de 2-0 voor zijn rekening na opnieuw een assist van Holebas. Alireza Jahanbakhsh maakte twintig minuten voor tijd als invaller zijn debuut voor Brighton, waar Jürgen Locadia negentig minuten op de bank zat, maar voor een ommekeer kon de voormalig AZ’er uiteindelijk niet zorgen.

Bournemouth – Cardiff City 2-0

Bournemouth maakte in zijn laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding indruk met een 5-2 zege op Olympique Marseille en ook tegen promovendus Cardiff City liet het bij vlagen zien erg goed te kunnen voetballen. De 1-0 kwam al na 24 minuten voetballen van de voet van Ryan Fraser. De Schot haalde doeltreffend uit na goed voorbereidend werk van Callum Wilson. Laatstgenoemde had de voordelige marge voor Bournemouth nog in de eerste helft kunnen verdubbelen, maar zijn strafschop werd gekeerd door Neil Etheridge. Daardoor bleef het bezoek uitzicht houden op een resultaat. Josh Murphy kreeg in de tweede helft ook een enorme kans op de gelijkmaker, maar zijn acrobatische poging werd onschadelijk gemaakt door Asmir Begovic. Bournemouth hield het hoofd koel en gooide de wedstrijd in de blessuretijd via Wilson uiteindelijk definitief in het slot.