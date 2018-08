Dertienvoudig international vertrekt bij AC Milan: ‘Mijn droom is uitgekomen’

Luca Antonelli neemt afscheid van AC Milan. I Rossoneri hebben overeenstemming bereikt met Empoli over de transfer van de linksback, zo maken beide club wereldkundig. Antonelli heeft een contract tot medio 2021 ondertekend. Antonelli had in San Siro weinig uitzicht op speeltijd en het was al duidelijk dat hij daarom mocht vertrekken.

De 31-jarige back, die ook werd genoemd bij Real Betis als mogelijk alternatief voor Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico, is afkomstig uit de jeugdopleiding van Milan. Hij debuteerde in december 2006 voor de club, maar werd vervolgens verhuurd aan Bari en verkocht aan PArma. Via Genoa kwam hij in 2015 terug bij Milan, waarvoor hij sindsdien 53 competitieduels speelde. Vorig seizoen waren dat er slechts zes.

De dertienvoudig international van Italië bedankt Milan voor het vertrouwen dat de club in hem toonde. "Ik wil meneer Galliani (algemeen directeur, red.) en Rocco Maiorino (sportief directeur) bedanken voor de kans om het shirt te dragen van de club waar ik altijd al van droomde, en die ik al steunde als kind", schrijft hij op Instagram. "Ik wil al mijn trainers bedanken, want dankzij hen ben ik gegroeid als voetballer en als persoon."

"Ik wil alle artsen, fysiotherapeuten, magazijnmedewerkers en alle jongens op Milanello ook bedanken", vervolgt Antonelli, die de afgelopen seizoenen werd geteisterd door blessureleed. "Speciale dank gaat uit naar de fans van de Rossoneri. Ik wens directeurs Leonardo en Paolo Maldini veel succes. Ik weet zeker dat ze Milan weer aan de top van de wereld kunnen brengen." In de voorbereiding op dit seizoen kwam Antonelli nog in actie tegen Manchester United, Tottenham Hotspur en Barcelona op de International Champions Cup.