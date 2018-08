Nederlander wordt recordaankoop Zweedse stuntclub Östersunds

Rewan Amin heeft promotie gemaakt in de Zweedse competitie. Östersunds FK, de huidige nummer vier van de Allsvenskan, maakt zaterdag via de officiële kanalen melding van de komst van de 22-jarige middenvelder. Amin wordt overgenomen van competitiegenoot Dalkurd FF en kost Östersunds naar verluidt een recordsom.

Amin werd geboren in de Koerdische Autonome Regio in Irak, maar verhuisde al op driejarige leeftijd naar Nederland. Hij belandde op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van sc Heerenveen en zat in het seizoen 2016/17 in de Eredivisie tweemaal bij de wedstrijdselectie van trainer Jurgen Streppel. Hij debuteerde echter nooit voor de Friezen, waarna hij in februari vorig jaar transfervrij naar Dalkurd verkaste.

Die club was destijds nog actief op het tweede voetbalniveau van Zweden, maar dwong het afgelopen seizoen met Amin als sterkhouder promotie af naar de Allsvenskan. De Nederlander wordt nu na 49 officiële wedstrijden voor Dalkurd beloond met een transfer naar Östersunds, dat vorig seizoen nog in de zestiende finales van de Europa League uitkwam tegen Arsenal en in een eerder stadium van het toernooi had afgerekend met Galatasaray.

Hoeveel de club betaalt voor Amin is niet bekend, al verzekert De Telegraaf dat er een clubrecord is gemoeid met de transfer. "Ik ben erg blij met deze stap. Ik houd van het voetbal dat Östersunds speelt en ik denk dat ik hier uitstekend pas", laat de middenvelder in een reactie weten aan Osdsport. Amin heeft voor drie seizoenen getekend. "Daar ben ik erg blij mee. Zo heb ik voldoende tijd om me te ontwikkelen in een nieuwe omgeving."