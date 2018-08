‘Erik ten Hag zei dat dit het seizoen van mijn doorbraak moest worden’

Ajax telde afgelopen winter nog 5,5 miljoen euro neer voor Rasmus Kristensen en een halfjaar daarvoor dik 3,5 miljoen euro voor Luis Manuel Orejuela. Toch is een jeugdexponent dit seizoen de eerste keus op de rechtsbackpositie: Noussair Mazraoui heeft zich vrij geruisloos in de basis gewerkt onder trainer Erik ten Hag. Zelf is hij daar niet echt verbaasd over.

De twintigjarige Mazraoui kwam vorig seizoen tot acht optredens in de Eredivisie en speelde sinds 2016 al 55 keer namens Jong Ajax in de Jupiler League. Dat deed hij veelal als rechtshalf of rechtsbuiten. Zijn voorkeur ligt ook bij een plek op het middenveld, maar in het eerste zijn de kansen groter als rechtsback. "Ik speelde eind vorig seizoen al twee, drie keer negentig minuten als rechtsback", vertelt Mazaroui in gesprek met de NOS.

"De trainer (Erik ten Hag, red.) zei dat dit het seizoen van mijn doorbraak moest worden. Ik had wel verwacht dat ik aan het begin van het seizoen zou spelen", vervolgt de geboren Leiderdorper. "Het liefst speel ik op het middenveld, zo ben ik in de jeugd ook begonnen. Maar ik vind het geen probleem als ik rechtsback speel en aanvallend mijn ding kan doen." Met Ajax treedt Mazraoui zaterdagavond voor eigen publiek aan tegen Heracles Almelo.