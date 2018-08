Farcas volgt Kluivert, Dijks en Younes met transfer naar Italië

Voor de vierde keer deze zomer vertrekt een speler van Ajax naar Italië. Jeugdspeler Ricardo Farcas verkast naar SPAL, zo maakt de Italiaanse voetbalbond vrijdag bekend. De Roemeens jeugdinternational volgt Justin Kluivert, Mitchell Dijks en Amin Younes naar Italië.

Twee jaar geleden werd Farcas door Ajax overgenomen uit de jeugdopleiding van Arsenal. In Amsterdam kwam de achttienjarige verdediger uit voor de Onder-17 en Onder-19. In 2017 maakte hij deel uit van de selectie van Ajax Onder-17 die de ABN Amro Future Cup won.

Hij kwam echter niet veel in actie in de afgelopen seizoenen en heeft mogelijk daarom voor een vertrek geopteerd. Farcas, wiens contract bij Ajax nog een jaar doorliep, gaat bij SPAL mogelijk samenspelen met landgenoot Vlad Dragomir. Die kwam onlangs over van Arsenal.