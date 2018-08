FC Groningen laat international gaan: ‘Dit is voor iedereen het beste’

Ruben Yttergård Jenssen verlaat FC Groningen per direct. De middenvelder stapt over naar SK Brann in Bergen, zo maakt Groningen bekend via de officiële clubkanalen. Zodoende keert de Noor na vijf jaar terug naar zijn geboorteland. Het contract van Jenssen in Groningen liep nog een jaar door, maar hij had weinig perspectief op speeltijd in de Eredivisie.

Jenssen speelde tussen 2006 en 2013 voor het Noorse Tromsö IL, waarna hij verkaste naar 1. FC Kaiserslautern. In 2016 maakte hij de overstap naar Groningen, dat hem in de tweede helft van het seizoen 2017/18 verhuurde aan zijn oude club Kaiserslautern. Daarmee degradeerde hij naar de 3. Bundesliga. De 39-voudig international van Noorwegen speelde in totaal vijftig officiële wedstrijden voor Groningen, waarin hij tweemaal scoorde.

Aanvankelijk kwam hij geregeld aan spelen toe, maar de jonge Ludovit Reis streefde Jenssen uiteindelijk voorbij. "Dit is voor iedereen het beste", vertelt Jenssen vanuit Noorwegen, waar hij zaterdag medisch wordt gekeurd. "Mijn periode bij FC Groningen is helaas niet helemaal geworden wat we er met elkaar van hadden gehoopt. Hoewel we in het eerste seizoen de play-offs nog haalden, was het niet altijd even gemakkelijk. Niettemin hou ik goede herinneringen over aan de club", vertelt hij op de website van de Eredivisionist.

Manager technische zaken Ron Jans noemt Jenssen een 'voorbeeldige prof' die zich 'altijd correct' heeft opgesteld. "Zijn perspectief op speelminuten in het komende seizoen was bij ons klein, dan moet je kijken welke opties er zijn. Deze uitkomst is naar tevredenheid van alle betrokken partijen." Jenssen kreeg van de club te horen dat men zich soepel zou opstellen bij een transfer. Groningen meldt echter niet of zijn contract is ontbonden, of dat de club nog een transfersom heeft gekregen.