Enerverende openingsfase met drie kopgoals levert Tottenham zege op

Tottenham Hotspur heeft zich zaterdagmiddag naast Manchester United aan de kop van de Premier League gemeld. Net als the Red Devils vrijdagavond in de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen, boekten the Spurs ook een overwinning met een doelpunt verschil. De 1-2 eindstand in de wedstrijd tegen Newcastle United op St James’ Park stond na achttien minuten spelen al op het scorebord.

Tottenham, dat zich tot verbazing van een groot deel van de achterban deze zomer helemaal niet versterkte met nieuwe spelers, kwam na acht minuten spelen al op voorsprong. Davinson Sánchez kopte een corner door, waarna Jan Verthonghen het hoofd er nog net tegenaan wist te zetten. De videoscheidsrechter moest er uiteindelijk aan te pas komen om te bepalen dat de poging van de Belg een millimeter over de doellijn heen was geweest. Newcastle liet zich door deze domper echter niet uit het veld slaan en drie minuten later stond het alweer gelijk: Matt Ritchie legde van de rechterkant een puntgave voorzet op het hoofd van Joselu, die Hugo Lloris kansloos liet.

Zeven minuten later liep de thuisploeg echter alweer achter de feiten aan toen Dele Alli een pass van Serge Aurier op waarde schatte en eveneens met het hoofd toesloeg. Het tempo zakte na die 1-2 iets in en beide ploegen kregen even de kans om op adem te komen. De beste kans in het restant van het eerste bedrijf kwam dik vijf minuten voor rust via Sánchez, maar zijn poging vloog vlak langs de verkeerde kant van de paal. Na rust schoten the Magpies uit de startblokken en mocht Lloris van geluk spreken dat een volley van Mohamed Diamé op het houtwerk uiteenspatte, terwijl hij even later goed ingreep bij een flinke mogelijkheid voor Kenedy.

Even later zorgde Ben Davies ook voor actie voor de andere goal, maar Martin Dubravka was attent en hield het schot van de Engelsman uit zijn doel. Rafael Benítez probeerde in het laatste halfuur met het inbrengen van aanwinsten Yoshinori Muto en Salómon Rondón het tij nog te keren en laatstgenoemde was in de slotfase heel dicht bij de gelijkmaker. Zijn poging belandde via een been van Vertonghen echter op de lat boven Lloris, waardoor Newcastle met lege handen achterbleef.