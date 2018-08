Jong Ajax moet door onder meer slippertje Van Leer hoofd buigen voor Cambuur

SC Cambuur heeft zaterdagmiddag een besloten oefenduel met Jong Ajax weten te winnen. De Friezen kwamen dankzij Robin Maulun en Emmanuel Mbende op een 0-2 voorsprong op De Toekomst en wisten ondanks een late tegentreffer van Victor Jensen ook in de slotfase stand te houden, waardoor zij weer met een 1-2 overwinning huiswaarts vertrokken.

Naast doelman Benjamin van Leer koos Michael Reiziger ervoor om met Siem de Jong met nog een ervaren kracht aan de aftrap te verschijnen, maar de middenvelder wist zijn ploeg in de eerste helft niet tot grootste daden te inspireren. Kansen waren voor rust spaarzaam en het was Cambuur dat met een voorsprong aan de thee kon. Een balherovering leidde na een halfuur spelen via een aantal knappe combinaties tot de openingstreffer van Maulun.

In de tweede helft slaagde de thuisploeg erin wat gevaarlijker te worden, maar moest het toch toekijken hoe Cambuur de voordelige marge verder uitbreidde. Van Leer greep namelijk mis bij een corner, waardoor het voor Mbende een koud kunstje was om binnen te koppen. Jensen tikte vlak voor tijd uit een voorzet van de ingevallen Ché Nunnely nog wel de aansluitingstreffer binnen, maar dichterbij kwamen de Amsterdamse talenten niet meer.