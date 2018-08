NEC winkelt in Almelo: ‘Groeneveld en Jahanbakhsh maakten prachtige stappen’

Brahim Darri vervolgt zijn loopbaan bij NEC, zo melden de Nijmegenaren zaterdag via de officiële kanalen. De 23-jarige vleugelspeler komt ondanks een nog tot volgend jaar doorlopend contract transfervrij over van Heracles Almelo. Darri heeft zich voor twee jaar verbonden aan NEC en kan door een optie in zijn nieuwe verbintenis nog een seizoen extra blijven.

Halverwege juli werd Darri nog door trainer Frank Wormuth uit de selectie gezet omdat hij te veel bezig zou zijn met een transfer. Een verzoeningsgesprek tussen de aanvaller en de clubleiding van de Twentenaren leverde vervolgens niets op en Heracles lijkt nu eieren voor zijn geld te hebben gekozen door hem een transfervrij vertrek te gunnen. Bij NEC wordt Darri gezien als een opvolger van de naar Club Brugge vertrokken Arnaut Groeneveld.

De Nijmegenaren versterkten zich eerder ook al met Randy Wolters, maar hij is door een forse knieblessure waarschijnlijk tot de winterstop uitgeschakeld. Darri verwacht veel uit naar zijn nieuwe avontuur en lijkt ook alvast vooruit te kijken naar een volgende stap: “'Ik maak de keuze voor NEC echt met mijn hart”, begint de voormalig speler van Vitesse

“NEC is een prachtige club met een fanatieke achterban en aanvallers als Groeneveld, Alireza Jahanbakhsh, Jay-Roy Grot en Anthony Limbombe hebben vanuit hier prachtige stappen gemaakt, dus ook daar staat de club bekend om. De komende seizoenen ga ik er alles aan doen om het vertrouwen van iedereen hier dubbel en dwars terug te betalen.”