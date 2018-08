Buffon moet afwachten: ‘Ze kunnen alle drie de nummer één zijn’

Thomas Tuchel werd eerder deze zomer aangesteld als de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain en de Duitser staat zondag voor zijn vuurdoop in de Ligue 1. De regerend landskampioen opent het seizoen met een wedstrijd tegen Caen en het is nog de vraag of bijvoorbeeld Neymar aan de aftrap zal verschijnen. De sterspeler keerde nog niet zo lang geleden terug van het WK en Tuchel twijfelt nog over wie hij op gaat stellen in de ouverture.

“Wat betreft de spelers die maandag zijn teruggekeerd, we zullen vandaag na de training een beslissing nemen. Ik wil geen risico’s nemen, maar je kunt je voorstellen dat ze allemaal willen spelen”, stak de coach van wal tijdens een perspraatje. “Het is duidelijk dat Neymar mijn sleutelspeler is. Hij is een van de beste spelers van de wereld, maar hij is ook een artiest, een creatieveling. Voor creatieve spelers is het soms makkelijker als hen niet te veel druk wordt opgelegd.”

“Er zijn vele manieren om leiderschap te tonen en Neymar is, naar mijn mening, onze leider als hij gelukkig is op het veld. Hij neemt risico en creëert dan meer. Er zijn spelers die verantwoordelijk zijn voor de defensieve taken en wat mij betreft is dat niet zijn rol.” Naast Neymar geldt de transfervrij bij Juventus opgepikte Gianluigi Buffon dit seizoen als een van de grote blikvangers in het Parc des Princes. Tuchel is er echter nog niet over uit of hij zondag de voorkeur gaat geven aan de veertigjarige Italiaan, of dat Alphonse Areola of Kevin Trapp onder de lat zal staan.

Gigi is een topspeler, een professional en een legende. Zo is hij ook in de kleedkamer en tegenover de staf, hij is nederig en beleefd. Hij heeft een goede invloed op ons elftal. En wat betreft de drie keepers, dat wordt een moeilijke keuze voor mij. Ze zijn alle drie behoorlijk getalenteerd en ze hebben de persoonlijkheid om de nummer één te zijn. We trainen nog voor de wedstrijd en ik ga nog met ze in gesprek. Maar als er één ding is dat ik als coach heb geleerd, is dat je niet te vroeg de knoop moet doorhakken.”