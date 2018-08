Ajax hoeft ook in return niet te vrezen voor bekend gezicht: ‘Is vrij serieus’

Standard Luik versterkte zich eerder deze zomer met de transfervrij van Málaga overgenomen Maxime Lestienne, maar de aanvaller zal zijn debuut voorlopig moeten uitstellen. De voormalige PSV’er raakte een week geleden geblesseerd op de training en heeft daarbij een spierscheuring opgelopen. De return in de voorrondes van de Champions League tegen Ajax van aanstaande dinsdag zal dan ook te vroeg komen voor de vleugelspeler.

Lestienne was ook niet van de partij tijdens de heenwedstrijd in Luik, die in een 2-2 gelijkspel eindigde. Trainer Michel Preud’homme geeft in gesprek met Het Laatste Nieuws aan dat het weleens een slepende kwestie zou kunnen worden: “Het gaat om een spierscheuring (in de hamstrings, red.) en een vrij serieuze”, drukt hij de hoop van de fans van les Rouches de kop in.

“De ene speler doet er vier weken over om daarvan te herstellen, de andere zes. Het wordt afwachten hoe het bij Max evolueert”, legt hij uit. Preud’homme neemt het met zijn ploeg zaterdagavond op tegen Cercle Brugge en de coach laat weten dat zijn elftal er weleens anders uit zou kunnen zien dan de ploeg die dinsdag tegen Ajax het veld betrad.

De voormalige doelman wil echter duidelijk maken dat dit geen verband heeft met de Europese wedstrijd die over een paar dagen in Amsterdam op het programma staat: “Het gaat me er niet zozeer om om enkele jongens rust te gunnen, want dat zou impliceren dat ik al aan de volgende match denk. Ik heb al eens gezegd dat ik niet over elf, maar over zeventien of achttien mogelijke basisspelers beschik. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, dan heeft dat niets met Ajax te maken.”