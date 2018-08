Van Duinen: ‘PSV is vaak de betere ploeg en geef die jongen de bal dan maar’

Mike van Duinen verraste sc Heerenveen-keeper Warner Hahn vrijdagavond vanaf de penaltystip tot tweemaal toe met een droge punter door het midden. "Dat had ik van tevoren bedacht", vertelt de spits van PEC Zwolle, die ervan baalt dat zijn dubbelslag geen punt opleverde voor zijn ploeg. Heerenveen won met 2-3 in Zwolle.

"Hij hoeft niet altijd in de hoek, want voor een keeper is het ook gokken. Maar misschien moet ik nu wel een beetje zorgen voor afwisseling, want ik denk dat iedereen het nu ook wel heeft gezien. Of niet, wanneer ze denken dat ik het vast niet nog een keer doe", grapt Van Duinen in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller maakte zijn officiële debuut en kijkt daar met gemengde gevoelens op terug. "Twee goals, maar we staan onderaan."

PEC moest het bij de seizoenouverture stellen zonder Ryan Thomas, die spoedig tekent bij PSV. Het vertrek van de middenvelder mag volgens Van Duinen absoluut geen excuus zijn. "Ryan is een fantastische voetballer, PEC had hem er heel graag bij gehouden. Hij gaat niet voor niets bij PSV. Of hij het ook daar kan laten zien? Zeker, hij is echt goed. PSV is vaak de betere ploeg en geef die jongen de bal dan maar. Hij doet er wel wat goeds mee."