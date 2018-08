‘Barça is bereid om mee te werken aan hereniging Tuchel en Dembélé’

Arsenal werd vlak voor het verstrijken van de Engelse transferdeadline nog in verband gebracht met de komst van Ousmane Dembélé en the Gunners lijken niet de enige club met belangstelling voor de aanvaller van Barcelona. Verschillende Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo en RAC1, maken zaterdag namelijk melding van de verregaande interesse van Paris Saint-Germain in de wereldkampioen.

Barcelona en PSG troffen elkaar de afgelopen weken een meerdere keren aan de onderhandelingstafel om een eventuele transfer van Adrien Rabiot te bespreken en de naam van Dembélé is toen ook een aantal maal gevallen. De Catalanen namen de dribbelaar nog maar een jaar geleden voor minstens 115 miljoen euro over van Borussia Dortmund en hoewel hij niet per se weg hoeft, is Barcelona naar verluidt bereid te luisteren als er een marktconform bod op tafel komt.

Dembélé kende in zijn eerste seizoen in het Camp Nou namelijk de nodige aanpassingsproblemen en er bestaan bij Ernesto Valverde en de rest van de staf en selectie ook vraagtekens over zijn gebrek aan discipline. Barcelona haalde daarnaast met Malcom deze zomer een nieuwe speler in huis die op dezelfde posities uit de voeten kan als de Fransman. De club wil nog wel door met Dembélé, maar zal een serieus bod op de buitenspeler weldegelijk in overweging nemen, zo klinkt het uit Spanje.

De komst van Dembélé is voor PSG al langere tijd een droom en die wens is alleen maar versterkt door de komst van Thomas Tuchel. De twee kennen elkaar namelijk nog van hun gezamenlijke tijd bij Borussia Dortmund en hebben zich in de afgelopen maanden lovend over elkaar uitgelaten. Dembélé noemde Tuchel bijvoorbeeld samen met Zinédine Zidane en Josep Guardiola als de beste trainers van dit moment, terwijl de Duitse trainer Dembélé omschreef als de meest getalenteerde speler die hij ooit onder zijn hoede heeft gehad. Voordat les Parisiens zich serieus willen roeren op de transfermarkt, zal er vanwege de Financial Fair Play-reglementen waarschijnlijk wel eerst afscheid genomen moeten worden van een aantal andere spelers.