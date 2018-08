‘We wonnen niet zo lang geleden van PSV, waarom zou het niet kunnen?’

Sander van de Streek ziet kansen voor FC Utrecht in de wedstrijd tegen PSV van zaterdagavond. De middenvelder erkent dat zijn ploeg 'veel kwaliteit' heeft ingeleverd met het vertrek van Zakaria Labyad en Yassin Ayoub, maar stelt dat er goede spelers voor in de plaats zijn gekomen. Het gevoel in de groep is dan ook goed, vlak voor de start van het nieuwe seizoen.

Op het middenveld versterkte Utrecht zich met Simon Gustafson, Joris van Overeem en Othman Boussaid. Verder kwamen verdedigers Emil Bergström, Nicolas Gavory en Leon Guwara naar de Domstad. "Voordeel is dat de meesten al vrij vroeg in de voorbereiding naar Utrecht zijn gekomen, we hebben veel tijd gehad om ingespeeld te raken", vertelt Van de Streek aan Voetbal International. Het wordt volgens de basisklant echter zaterdagavond pas duidelijk of Utrecht beter is dan vorig seizoen. "Dan speel je een wedstrijd onder weerstand. En nog onder hoge weerstand ook."

Utrecht won slechts 2 van de 52 uitwedstrijden tegen PSV, al was de laatste overwinning vrij recent: 1-3 in de kwartfinale van de KNVB Beker in 2016. "We hebben er niet eens zo lang geleden van gewonnen in het bekertoernooi", weet ook Van de Streek. "Tegelijkertijd is PSV in eigen huis ijzersterk. Vorig seizoen speelden we er heel goed. Toch stonden we met rust met 2-0 achter. Een eigen doelpunt en een bal op de scheenbeschermer van Luuk de Jong."

Utrecht had toen drie grote kansen, weet Van de Streek nog. "Een week daarvoor schoot ik ze er wel in. Ik kreeg zelf twee kansen die er normaal wel ingaan. Je kan nog zo goed voetballen, maar dat is geen zekerheid op een goed resultaat. Tegelijkertijd ben je nergens kansloos. We hebben een goed strijdplan en een fitte selectie. Waarom zou het niet kunnen?"