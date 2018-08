Clubicoon valt Mourinho bij: ‘Ze dachten wellicht dat die twee te oud waren’

Manchester United won vrijdagavond weliswaar zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van Leicester City, maar José Mourinho was na afloop van de wedstrijd niet honderd procent tevreden. De Portugese trainer van the Red Devils had meer verwacht op transfergebied, zo gaf hij te kennen en Gary Neville begrijpt wel waar de onvrede bij de coach vandaan komt.

“Het lijkt alsof er een scheiding is tussen wat het bestuur denkt en wat José denkt over wie er naar de club moet komen. Het is intrigerend omdat José praat over het gebrek aan invloed dat trainers hebben op de aankopen ten opzichte van technisch directeurs en scoutinghoofden. Ik denk eerlijk gezegd dat het zo hoort in de voetballerij en dat de coaches zich moeten concentreren op het voetbal”, legt de clubicoon uit bij Sky Sports. “Maar wie zijn de mensen in de bestuurskamer die hem vertellen dat zijn aankopen niet goed zijn? United heeft geen technisch directeur. En Sir Alex Ferguson en Sir Bobby Charlton wordt niets gevraagd.”

“Een week of drie, vier geleden heeft José zijn lijstje aan Ed Woodward gegeven. Hij deed toen een beroep op het bestuur en ik vroeg me af waar hij mee bezig was. Maar in de afgelopen dagen kan ik precies zien wat zijn plan was. Ik denk dat hij denkt dat het bestuur hem heeft laten zitten. Zij dachten wellicht dat jongens als Ivan Perisic en Toby Alderweireld, van wie ik zeker dacht dat hij zou komen, een beetje aan de oude kant zijn. Maar zorg dat dat soort spelers komen. José is hiernaartoe gehaald om te winnen. Je kan een huis niet voor driekwart bouwen, je moet het ook afmaken, je kan niet meer terug.”

“Sinds het ontslag van David Moyes heeft de club op een rotonde gezeten en wordt er zonder een strategie voor de lange termijn op dingen gereageerd. José Mourinho is een geweldige trainer, een van de beste van de wereld in de afgelopen vijftien jaar, maar je moet hem volledig steunen en op dit moment lijkt het erop dat het bestuur zich een beetje teruggetrokken heeft. Ze gaan nu weer achteruit en zeggen dat het niet helemaal in de clubfilosofie past. Die filosofie is vijf jaar geleden al uit het raam gegooid. Nu moet je omgaan met het feit dat de filosofie is dat er gewonnen moet worden, aangezien er al lange tijd weinig gewonnen wordt”, sluit Neville af. Manchester United versterkte zich afgelopen zomer met Fred, Diogo Dalot en derde keeper Lee Grant.