Noussair Mazraoui: ‘Aan de ene kant wil ik dat hij weggaat bij Ajax’

Hakim Ziyech liet na afloop van vorig seizoen doorschemeren toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en de spelmaker van Ajax werd de afgelopen maanden ook in verband gebracht met een aantal verschillende clubs. Van een transfer is het echter nog niet gekomen en de Marokkaans international is op de dag dat de Amsterdammers hun eerste duel in de Eredivisie spelen nog altijd actief in de Johan Cruijf ArenA.

Noussair Mazraoui heeft gemengde gevoelens wat betreft een transfer van zijn ploeggenoot, zo maakt hij duidelijk aan de NOS: “De vraag is of hij weggaat of niet. Aan de ene kant wil ik dat hij weggaat. Ik gun hem een mooie transfer, een mooie club, een mooi vervolg van zijn carrière. Aan de andere kant wil ik hem hier houden”, vertelt de middenvelder, die de afgelopen wedstrijden in actie kwam als rechtsback.

“Hij is voor mij m'n big bro. Qua transfers maken we niet echt geintjes. Het is vaak heel rustig.” Mazraoui informeert met enige regelmaat bij Ziyech hoe het ervoor staat op transfergebied, maar geeft aan dat het lastig is om op de hoogte te blijven van wat er rond de middenvelder gebeurt: “Het is heel moeilijk om precies te weten wat de status is.”

“Het kan allemaal heel snel gaan of juist heel langzaam. Hij kwam ook ineens uit het niets van FC Twente naar Ajax”, sluit hij zijn verhaal af. Ajax pikte Ziyech twee jaar geleden richting het einde van de zomers transferperiode voor elf miljoen euro op in Enschede. De 25-jarige middenvelder speelt zaterdagavond met zijn ploeg in eigen huis tegen Heracles Almelo de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.