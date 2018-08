‘Viertal keert niet terug in basiselftal Feyenoord na wanvertoning in Slowakije’

Giovanni van Bronckhorst voert zondag in het uitduel met De Graafschap de nodige wijzigingen door in het basiselftal van Feyenoord, zo meldt Voetbal International. De oefenmeester heeft weer de beschikking over enkele spelers die er donderdag tegen AS Trencín (4-0 nederlaag) niet bij waren. Bovendien lijkt Sam Larsson in de rangorde gepasseerd door Jean-Paul Boëtius.

Tonny Vilhena was geschorst tegen Trencín en keert zondag terug op het middenveld, ten koste van Sofyan Amrabat. In het centrum van de defensie maakt Sven van Beek weer plaats voor Eric Botteghin. De Braziliaan ontbrak wegens privéomstandigheden in Slowakije; zijn vervanger stapelde achterin fout op fout. Robin van Persie kreeg rust tegen Trencín en maakt in Doetinchem weer zijn opwachting, waardoor Dylan Vente naar de bank gaat.

De reserverollen voor Amrabat, Van Beek en Vente waren te verwachten, maar Van Bronckhorst kiest er ook voor om Larsson te slachtofferen. De Zweed verkeert niet in goede vorm, terwijl Boëtius als invaller wel voor dreiging zorgde tegen Trencín. Het is tot slot nog maar de vraag of Bart Nieuwkoop rechtsback blijft. Eerste keus Jeremiah St. Juste kampte deze week met blessureleed en Van Bronckhorst hoopt hem zondag tegen De Graafschap weer te kunnen inzetten.

Het viertal dat niet terugkeert in de basis, kreeg na het duel met Trencín al veel kritiek. "Sven van Beek, Bart Nieuwkoop, Sofyan Amrabat en Sam Larsson zullen zich zorgen maken", schreef De Telegraaf bijvoorbeeld. "Zij hebben de kans gekregen om zich te etaleren en hebben in plaats daarvan hun coach een reden gegeven om fors te snijden in de ploeg voor de competitie. Tegelijkertijd ruikt Jean-Paul Boëtius, die in de slotfase inviel en drie mogelijkheden creëerde, zijn kansen weer."